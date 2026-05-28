¿Cuándo el padre puede usar el permiso de alimentación por hijo menor de dos años en Chile?
- Jueves 28 de mayo de 2026
- 19:59 hrs
El Código del Trabajo establece que ambos padres pueden acordar quién hará uso del permiso, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
El permiso de alimentación por hijo menor de dos años es uno de los beneficios contemplados en la legislación laboral chilena para madres y padres trabajadores. Aunque normalmente este derecho es ejercido por la madre, existen situaciones específicas en las que puede ser utilizado por el padre.
Así lo establece el artículo 206 del Dirección del Trabajo, información que también se encuentra disponible en el Centro de Consultas de la institución.
¿En qué casos el padre puede utilizar el permiso?
La normativa indica que el padre podrá ejercer este derecho cuando ambos progenitores trabajen y acuerden que sea él quien utilice el permiso de alimentación.
En estos casos, la decisión debe ser comunicada por escrito a ambos empleadores con al menos 30 días de anticipación.
Además, el documento debe:
Estar firmado por ambos padres
Ser enviado con copia a la Inspección del Trabajo correspondiente
Casos especiales contemplados por la ley
La legislación también establece otras situaciones en las que el padre puede acceder directamente al beneficio.
Entre ellas se encuentran:
Cuando tenga la tuición o guarda legal del menor mediante sentencia judicial ejecutoriada
Si la madre falleció
Cuando la madre esté imposibilitada de ejercer el derecho
Asimismo, el permiso podrá ser utilizado por el trabajador o trabajadora que tenga el cuidado personal del menor por resolución judicial, incluyendo casos vinculados a la Ley de Adopciones y medidas de protección.
Beneficio también puede extenderse al cónyuge
La normativa además contempla que el derecho puede extenderse al cónyuge bajo las mismas condiciones establecidas previamente.
Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social recuerdan que este tipo de permisos busca facilitar el cuidado y alimentación de niños menores de dos años, promoviendo la corresponsabilidad parental en el ámbito laboral.