¿Cuándo el padre puede usar el permiso de alimentación por hijo menor de dos años en Chile?

El Código del Trabajo establece que ambos padres pueden acordar quién hará uso del permiso, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

El permiso de alimentación por hijo menor de dos años es uno de los beneficios contemplados en la legislación laboral chilena para madres y padres trabajadores. Aunque normalmente este derecho es ejercido por la madre, existen situaciones específicas en las que puede ser utilizado por el padre.

Así lo establece el artículo 206 del Dirección del Trabajo, información que también se encuentra disponible en el Centro de Consultas de la institución.

¿En qué casos el padre puede utilizar el permiso?

La normativa indica que el padre podrá ejercer este derecho cuando ambos progenitores trabajen y acuerden que sea él quien utilice el permiso de alimentación.

En estos casos, la decisión debe ser comunicada por escrito a ambos empleadores con al menos 30 días de anticipación.

Además, el documento debe:

Estar firmado por ambos padres

Ser enviado con copia a la Inspección del Trabajo correspondiente

Casos especiales contemplados por la ley

La legislación también establece otras situaciones en las que el padre puede acceder directamente al beneficio.