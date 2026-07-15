Conducir sobre una poza y salpicar a un peatón puede costarte más de $71 mil: qué dice la ley
- Miércoles 15 de julio de 2026
- 09:55 hrs
El sistema frontal traerá lluvias a gran parte del país y también un llamado a conducir con mayor precaución, ya que salpicar a un peatón con el vehículo puede derivar en una multa.
Con la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central del país, las lluvias volverán a generar calles anegadas y pozas de agua en distintos sectores. En este escenario, los conductores deberán extremar las precauciones, ya que pasar a alta velocidad sobre una poza y terminar empapando a un peatón no solo es una falta de consideración, sino también una infracción contemplada en la Ley de Tránsito.
De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de conducta puede derivar en una multa que supera los $71 mil.
¿Qué dice la Ley de Tránsito?
El académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes y experto en transportes, Rafael Delpiano, explicó que un conductor que moja a un peatón al atravesar una poza de agua incurre en una infracción menos grave.
En estos casos, la sanción corresponde a una multa que va desde 0,5 hasta 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM), equivalente actualmente a un monto aproximado de entre $35.825 y más de $71.000.
El especialista precisó que esta norma se aplica tanto a conductores particulares con licencia clase B como a quienes poseen licencias profesionales.
¿Qué puede hacer un peatón afectado?
Si una persona resulta mojada por el paso de un vehículo, la recomendación es intentar registrar la patente del automóvil involucrado y presentar una denuncia ante Carabineros o directamente en el Juzgado de Policía Local correspondiente.
Estos antecedentes permitirán iniciar el procedimiento para determinar la eventual responsabilidad del conductor.
Llamado a conducir con precaución
Considerando las intensas lluvias pronosticadas para los próximos días, expertos y autoridades reiteran la importancia de reducir la velocidad al circular por calles con acumulación de agua.
Además de disminuir el riesgo de accidentes, conducir con prudencia ayuda a evitar situaciones que afectan a peatones y que pueden terminar con sanciones económicas para los automovilistas.
Según los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones se extenderán durante varios días, por lo que se espera la formación de numerosas pozas en calles y avenidas de distintas ciudades del país.