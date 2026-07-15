El sistema frontal traerá lluvias a gran parte del país y también un llamado a conducir con mayor precaución, ya que salpicar a un peatón con el vehículo puede derivar en una multa.

Con la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central del país, las lluvias volverán a generar calles anegadas y pozas de agua en distintos sectores. En este escenario, los conductores deberán extremar las precauciones, ya que pasar a alta velocidad sobre una poza y terminar empapando a un peatón no solo es una falta de consideración, sino también una infracción contemplada en la Ley de Tránsito.

De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de conducta puede derivar en una multa que supera los $71 mil.

¿Qué dice la Ley de Tránsito?

El académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes y experto en transportes, Rafael Delpiano, explicó que un conductor que moja a un peatón al atravesar una poza de agua incurre en una infracción menos grave.

En estos casos, la sanción corresponde a una multa que va desde 0,5 hasta 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM), equivalente actualmente a un monto aproximado de entre $35.825 y más de $71.000.

El especialista precisó que esta norma se aplica tanto a conductores particulares con licencia clase B como a quienes poseen licencias profesionales.