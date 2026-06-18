Concurso: buscan la callampa más grande en el marco de la Fiesta del Hongo Silvestre

El municipio premiará con $50 mil a los ganadores de los llamativos concursos que se tomarán la Fiesta del Hongo Silvestre en la Región del Maule.

La Municipalidad de Empedrado, en la Región del Maule, desató una ola de divertidas reacciones en redes sociales tras anunciar dos peculiares concursos para este sábado 4 de julio: encontrar la callampa más grande y pelarla en el menor tiempo posible, en el marco de la Fiesta del Hongo Silvestre.

Un evento rural que rompió las redes

Empedrado es una comuna de aproximadamente cuatro mil habitantes ubicada en la provincia de Talca. Históricamente ligada a la vida rural y agrícola, la localidad acaparó las miradas de miles de internautas chilenos por el particular nombre de sus competencias.

"Si te atreves a subir al escenario y demostrar tus habilidades como recolector o recolectora, esta es tu oportunidad", indicó la Municipalidad de Empedrado a través de sus canales oficiales.

El evento, gestionado por la unidad de Fomento Productivo del municipio, busca rescatar las tradiciones locales en torno a la recolección de este hongo silvestre, clásico de la zona centro-sur del país.

Coordenadas y el codiciado premio

La actividad central se llevará a cabo en el escenario principal dispuesto en la Plaza de Armas de Empedrado. La cita para los competidores y el público general está programada para este sábado 4 de julio, a partir de las 14:30 horas.

El municipio detalló que la competencia se divide en dos grandes pruebas abiertas a la comunidad. La primera busca premiar a quien logre hallar y presentar el espécimen de mayor tamaño, mientras que la segunda medirá la rapidez al pelar el producto.

Para motivar a los vecinos, la organización confirmó que el primer lugar de cada uno de estos concursos se llevará un premio en efectivo de 50 mil pesos.