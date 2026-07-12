Adiós al ''Ñuñuki'': Suzuki retira cuatro de sus modelos más populares del mercado chileno
- Domingo 12 de julio de 2026
- 17:15 hrs
Archivo.
Entre las razones, se encuentra la entrada en vigor de la normativa de emisiones Euro 6C, que establece estándares ambientales más estrictos.
Esta semana, Suzuki retiró de su portafolio oficial para Chile los modelos Baleno, S-Presso y Grand Vitara. Una decisión que se suma a la reciente despedida del Jimny de cinco puertas.
La salida de estos vehículos representa un cambio importante para el mercado automotor nacional, ya que figuraban entre los más populares en sus respectivas categorías.
De acuerdo a Cooperativa, esta decisión responde a la entrada en vigor de la normativa de emisiones Euro 6C, que establece estándares ambientales más estrictos, y al agotamiento del stock preinscrito antes de enero pasado.
De esta manera, se despiden icónicos modelos de la firma japonesa, como el S-Presso, conocido popularmente como "Ñuñuki" debido a su inusual diseño achatado, que simula el de una SUV.
Por el momento, para el mercado chileno Suzuki se concentrará en tan solo ocho opciones, entre las cuales destacan opciones como el Swift, Fronx, Celerio, Alto y E Vitara.