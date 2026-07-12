Adiós al ''Ñuñuki'': Suzuki retira cuatro de sus modelos más populares del mercado chileno

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Entre las razones, se encuentra la entrada en vigor de la normativa de emisiones Euro 6C, que establece estándares ambientales más estrictos.

Esta semana, Suzuki retiró de su portafolio oficial para Chile los modelos Baleno, S-Presso y Grand Vitara. Una decisión que se suma a la reciente despedida del Jimny de cinco puertas. La salida de estos vehículos representa un cambio importante para el mercado automotor nacional, ya que figuraban entre los más populares en sus respectivas categorías.