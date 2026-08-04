Codelco suspende proyecto en El Teniente por riesgo sísmico emergente

La minera estatal detuvo temporalmente el desarrollo de las obras tras detectar un fenómeno de sismicidad profunda. La medida busca proteger a los trabajadores y obligará a paralizar labores de empresas contratistas.

Codelco suspendió temporalmente las actividades de desarrollo y construcción del proyecto Andes Norte, ubicado en la División El Teniente, como medida preventiva para resguardar la seguridad de sus trabajadores ante un riesgo sísmico emergente.

La minera estatal explicó que la decisión se adoptó tras análisis técnicos realizados durante los últimos seis meses. Estos estudios evidenciaron un fenómeno de sismicidad profunda con características distintas a los eventos históricamente gestionados en la operación.

Según los antecedentes recopilados por la empresa, el hallazgo apunta a un riesgo asociado a la mayor profundidad de las obras, situación que continúa siendo investigada por especialistas.

Evaluaciones técnicas y estado de la división

Codelco reforzará la instrumentación, el monitoreo y los análisis antes de retomar las faenas. El objetivo es definir e implementar las medidas de control necesarias para mantener los estándares de seguridad exigidos por la compañía.

La minera recordó que la División El Teniente opera hace décadas conviviendo con eventos sísmicos de la minería subterránea mediante el método de panel caving. Sin embargo, el fenómeno detectado en Andes Norte presenta características inéditas para sus protocolos habituales.

Pese a la detención de este proyecto específico, las operaciones productivas del resto de la División El Teniente funcionan con normalidad. Los sistemas de monitoreo y los protocolos preventivos se mantienen activos en todas las áreas de la faena.

Impacto en empresas contratistas

La suspensión de las obras también afectará directamente a las empresas contratistas que participan en el desarrollo y construcción de Andes Norte.

La medida fue comunicada de inmediato a las compañías involucradas. Con esto, ya comenzó un proceso de paralización ordenada de las faenas que considera los aspectos administrativos, contractuales y laborales correspondientes.

La firma estatal afirmó que mantendrá una coordinación permanente con estas empresas para gestionar los efectos de la detención operativa y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.