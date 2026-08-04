Cinco lesionados deja grave choque múltiple con microbús en el centro de Talca

El accidente involucró a tres vehículos, incluyendo una máquina de la empresa Taxutal. Una pasajera embarazada debió ser asistida tras la violenta colisión frontal.

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en el centro de Talca, luego de que dos vehículos particulares y un microbús colisionaran a alta energía en la calle 2 Sur. El hecho dejó un saldo de cinco personas lesionadas y obligó a suspender el flujo vehicular en la zona.

El siniestro ocurrió específicamente entre las calles 3 y 4 Oriente. Los vehículos involucrados fueron una máquina de la empresa Taxutal (recorrido C1), un automóvil Hyundai y un Citycar de marca Chery.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo Hyundai habría cruzado el eje de la calzada, impactando frontalmente contra el bus de transporte público que transitaba con pasajeros.

Producto de la alta energía del impacto, cinco personas resultaron lesionadas. Entre los afectados se encuentra una mujer embarazada que viajaba en la micro, quien debió ser rápidamente asistida.

Otra ocupante del bus sufrió un golpe en el rostro que le provocó sangrado. En tanto, la conductora del vehículo Chery debió ser inmovilizada por personal de emergencia debido a lesiones cervicales.

Destrucción de vehículos y desvíos de tránsito

La magnitud del accidente generó severos daños estructurales. El automóvil Chery perdió por completo su tren delantero y la rueda izquierda, mientras que el Hyundai quedó incrustado en el frente del microbús.

Hasta el lugar acudieron tres ambulancias del SAMU y dos unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de Talca. Los equipos trabajaron en la estabilización de los heridos y en la contención de un extenso derrame de hidrocarburos sobre la pista.

Carabineros mantuvo suspendido el tránsito en la calle 2 Sur, a la altura de la 3 Oriente, desviando obligatoriamente el flujo vehicular hacia el sur para facilitar el operativo de emergencia y el posterior despeje de la ruta.