Agrosuper alcanza más de 6 mil alumnos beneficiados con su programa “Súper Sano” en la zona central

La iniciativa benefició a 6.224 alumnos de enseñanza básica en las regiones de O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana, sumando este año talleres especiales para que las familias refuercen la alimentación equilibrada en el hogar.

Un balance muy positivo dejó la primera mitad del año para el programa “Súper Sano” de Agrosuper. Entre marzo y julio de 2026, la iniciativa alcanzó un total de 75 establecimientos educacionales de 22 comunas en las regiones de O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana, logrando que 6.224 estudiantes de primero a cuarto básico sumaran conocimientos y hábitos de alimentación equilibrada y actividad física.

El programa, desarrollado en alianza con la Escuela de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, busca mejorar la calidad de vida de los escolares en las comunas donde la compañía cuenta con instalaciones productivas. Como gran novedad de este semestre, la iniciativa incorporó talleres prácticos para padres y apoderados, asegurando que los buenos hábitos aprendidos en la sala de clases se repliquen en los hogares.

Durante la primera mitad del año, el programa benefició a un total de 6.224 estudiantes de colegios de las regiones de O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana, ubicados en localidades cercanas a las instalaciones productivas de Agrosuper. Al mismo tiempo, fortaleció su trabajo con las comunidades educativas incorporando instancias dirigidas a padres y apoderados con el propósito de reforzar los contenidos abordados en los talleres y promover hábitos de vida saludable en el entorno familiar.

En ese contexto, el jefe de programas de vinculación de Agrosuper, Miquel Colomer, destacó la importancia de reforzar estos aprendizajes desde la infancia. "Los hábitos saludables se construyen desde los primeros años de vida y su aprendizaje es mucho más significativo cuando involucra tanto a los estudiantes como a sus familias. A través de una metodología participativa y cercana, buscamos que estos conocimientos puedan mantenerse en el tiempo y contribuir al bienestar de los niños", señaló.

Por su parte, la coordinadora del Programa de Integración Escolar del Colegio Antonio Trdan de Graneros, Jennifer Esparza, valoró el impacto que generan estas actividades en los estudiantes. "Súper Sano ha sido una experiencia muy enriquecedora, donde los niños pueden participar de manera interactiva junto a profesionales que desarrollan actividades relacionadas con la alimentación saludable. Los estudiantes se involucran mucho y aprenden de una forma mucho más significativa", afirmó.

Desde su puesta en marcha en 2020, el programa "Súper Sano" de Agrosuper ha beneficiado a más de 80 mil estudiantes de la zona central del país, consolidando un modelo de cooperación entre la empresa privada, la academia, los colegios y las familias.