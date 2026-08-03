El club de gimnasia rítmica clasificó a 21 deportistas para la gran final internacional tras superar los controles "All Around". Las familias realizan rifas y una gala benéfica para financiar la participación.

Un importante logro deportivo consiguió el Club Deportivo MOV de la región del Maule, luego de que 21 de sus gimnastas clasificaran a la gran final internacional del Torneo de las Américas, competencia de gimnasia rítmica que se desarrollará entre el 23 y el 26 de octubre en Lima, Perú.

Ahora, las deportistas y sus familias enfrentan un nuevo desafío: reunir los recursos necesarios para representar a Chile y al Maule en este importante certamen internacional.

Clasificaron tras superar exigentes controles

El Torneo de las Américas reúne cada año a las mejores gimnastas de Sudamérica y de otros países invitados, quienes obtienen su cupo tras superar los exigentes controles "All Around", sistema de evaluación que define a las mejores puntuaciones de la temporada.

Las representantes del Club MOV compitieron en categorías individuales, conjuntos y tríos, logrando que las 21 deportistas que participaron obtuvieran la clasificación para la final internacional.

Un club que impulsa la gimnasia rítmica en el Maule

El Club Deportivo MOV nació en 2016 con el objetivo de acercar la gimnasia rítmica a niñas de la región, bajo la dirección de la exseleccionada chilena Joyci González Basoalto, quien representó al país en campeonatos sudamericanos.

Tras mantener sus entrenamientos de manera online durante la pandemia, el club retomó las clases presenciales y actualmente trabaja con niñas de entre 4 y 13 años, fomentando el desarrollo deportivo desde edades tempranas.