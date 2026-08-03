Club MOV del Maule clasifica con 21 gimnastas a la final del Torneo de las Américas
- Lunes 3 de agosto de 2026
- 20:02 hrs
El club de gimnasia rítmica clasificó a 21 deportistas para la gran final internacional tras superar los controles "All Around". Las familias realizan rifas y una gala benéfica para financiar la participación.
Un importante logro deportivo consiguió el Club Deportivo MOV de la región del Maule, luego de que 21 de sus gimnastas clasificaran a la gran final internacional del Torneo de las Américas, competencia de gimnasia rítmica que se desarrollará entre el 23 y el 26 de octubre en Lima, Perú.
Ahora, las deportistas y sus familias enfrentan un nuevo desafío: reunir los recursos necesarios para representar a Chile y al Maule en este importante certamen internacional.
Clasificaron tras superar exigentes controles
El Torneo de las Américas reúne cada año a las mejores gimnastas de Sudamérica y de otros países invitados, quienes obtienen su cupo tras superar los exigentes controles "All Around", sistema de evaluación que define a las mejores puntuaciones de la temporada.
Las representantes del Club MOV compitieron en categorías individuales, conjuntos y tríos, logrando que las 21 deportistas que participaron obtuvieran la clasificación para la final internacional.
Un club que impulsa la gimnasia rítmica en el Maule
El Club Deportivo MOV nació en 2016 con el objetivo de acercar la gimnasia rítmica a niñas de la región, bajo la dirección de la exseleccionada chilena Joyci González Basoalto, quien representó al país en campeonatos sudamericanos.
Tras mantener sus entrenamientos de manera online durante la pandemia, el club retomó las clases presenciales y actualmente trabaja con niñas de entre 4 y 13 años, fomentando el desarrollo deportivo desde edades tempranas.
Buscan reunir fondos para viajar a Perú
Para concretar la participación en el torneo, cada gimnasta debe reunir alrededor de $500.000, monto destinado a cubrir los gastos del viaje y la competencia.
Con ese objetivo, las familias comenzaron una campaña solidaria que incluye una rifa y una gala benéfica, programada para este sábado 8 de agosto a las 18:00 horas en el Teatro Regional del Maule.
Durante la jornada se presentarán cerca de 250 niñas y también habrá puestos de comida cuya recaudación será destinada íntegramente a financiar el viaje de las deportistas.
¿Cómo colaborar?
Quienes deseen apoyar a las gimnastas pueden realizar un aporte mediante la siguiente cuenta:
- Manuel Eugenio Poblete Jelvez
- 732.105-4
- Banco Itaú
- Cuenta corriente
- 0231412240
- POBLETE.JELVEZ@GMAIL.COM
Además, quienes quieran adquirir números de la rifa solidaria pueden contactarse a través del Instagram oficial del club: @clubmov
Las familias esperan que, gracias al apoyo de la comunidad, las 21 deportistas puedan representar al Maule y a Chile en una competencia internacional que premiará el esfuerzo, la constancia y años de entrenamiento.