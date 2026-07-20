La emergencia ocurrió la madrugada de este lunes en la intersección de pasajes 14 con 38 y afectó a múltiples casas. Las autoridades confirmaron el hallazgo de las víctimas durante la remoción de escombros e investigan las causas del siniestro.

Al menos cinco personas murieron la madrugada de este lunes tras un incendio que afectó a varias viviendas en la comuna de El Bosque. Las víctimas fatales corresponden a dos adultos y tres menores de edad.

De acuerdo a los antecedentes policiales, la emergencia se registró en la intersección de los pasajes 14 con 38. Varias compañías de Bomberos debieron trabajar en el lugar para controlar las llamas.

Hallazgo de víctimas e investigación en curso

El seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, informó el fallecimiento de las cinco personas mientras los equipos realizaban las labores de remoción de escombros en las propiedades afectadas.

"Desde que se conoce esta emergencia nos constituimos de forma permanente en coordinación con Carabineros de Chile, Bomberos, Ministerio Público y los demás organismos de respuesta para apoyar el desarrollo de las diligencias y brindar todas las condiciones necesarias para la investigación de este lamentable hecho", aseguró la autoridad.

Las causas exactas del siniestro están siendo indagadas actualmente por las instituciones especializadas.

"Queremos expresar como gobierno nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas de este momento de profundo dolor. Como Estado nuestro compromiso es acompañar el proceso, esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y continuar fortaleciendo las acciones destinadas a proteger la vida y seguridad de las personas", afirmó Barrientos.