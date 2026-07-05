Cierre de gimnasios Energy suma más de 5.300 reclamos: Sernac aclara opciones para recuperar el dinero
- Domingo 5 de julio de 2026
- 12:08 hrs
Miles de socios denuncian haber perdido el dinero de sus membresías anuales. El Servicio Nacional del Consumidor explicó las limitaciones legales que enfrenta por el proceso de liquidación de la empresa.
A un mes del cierre definitivo de los gimnasios Energy Fitness Club, la polémica continúa creciendo. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que ya ha recibido más de 5.300 reclamos de clientes afectados, la mayoría relacionados con planes anuales que quedaron sin efecto tras el cese de operaciones de la cadena.
Las denuncias apuntan principalmente a que miles de socios pagaron suscripciones de largo plazo y, tras el cierre de los recintos el pasado 5 de junio, no recibieron devolución del dinero ni compensaciones.
La mayoría de los reclamos corresponde a planes anuales
Según datos publicados por el Diario Financiero, de los 5.300 reclamos ingresados al Sernac, 5.035 corresponden a usuarios que contrataron membresías anuales y que, tras la liquidación de la empresa, quedaron sin acceso al servicio y sin respuesta respecto a la devolución de los montos pagados.
En redes sociales, varios clientes han cuestionado el modelo de negocios de la cadena, calificándolo como un eventual esquema fraudulento debido a la venta de planes poco antes del cierre.
¿Qué dijo el Sernac?
Desde el organismo explicaron que la situación es compleja debido a que Energy Fitness Club inició un proceso de liquidación voluntaria, lo que limita las facultades del servicio para exigir compensaciones o devoluciones.
Por esta razón, el Sernac recomendó a los consumidores que aún mantienen pagos automáticos asociados a sus membresías contactar cuanto antes a sus entidades bancarias para solicitar la suspensión de los cobros mediante Pago Automático de Tarjetas (PAT) o Pago Automático de Cuentas (PAC).
¿Existe posibilidad de recuperar el dinero?
Aunque el escenario es incierto, el organismo señaló que todavía existe una posibilidad de recuperar parte de los recursos.
Esto dependerá del desarrollo del procedimiento concursal que enfrenta la empresa, instancia en la que los acreedores podrán hacer valer sus derechos conforme avance la liquidación de los activos.
Una cadena con 30 años de historia
Energy Fitness Club operó durante cerca de 30 años en Chile y llegó a contar con 30 sedes distribuidas en distintas regiones del país, además de una comunidad superior a 100 mil socios.
La empresa atribuyó su cierre definitivo al impacto de la pandemia, el aumento de la competencia y los altos costos operacionales, factores que llevaron a iniciar el proceso de liquidación voluntaria y al cierre de todos sus gimnasios.