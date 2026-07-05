Miles de socios denuncian haber perdido el dinero de sus membresías anuales. El Servicio Nacional del Consumidor explicó las limitaciones legales que enfrenta por el proceso de liquidación de la empresa.

A un mes del cierre definitivo de los gimnasios Energy Fitness Club, la polémica continúa creciendo. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que ya ha recibido más de 5.300 reclamos de clientes afectados, la mayoría relacionados con planes anuales que quedaron sin efecto tras el cese de operaciones de la cadena.

Las denuncias apuntan principalmente a que miles de socios pagaron suscripciones de largo plazo y, tras el cierre de los recintos el pasado 5 de junio, no recibieron devolución del dinero ni compensaciones.

La mayoría de los reclamos corresponde a planes anuales

Según datos publicados por el Diario Financiero, de los 5.300 reclamos ingresados al Sernac, 5.035 corresponden a usuarios que contrataron membresías anuales y que, tras la liquidación de la empresa, quedaron sin acceso al servicio y sin respuesta respecto a la devolución de los montos pagados.

En redes sociales, varios clientes han cuestionado el modelo de negocios de la cadena, calificándolo como un eventual esquema fraudulento debido a la venta de planes poco antes del cierre.