Bono de $30 mil por hijo: estos son los requisitos del nuevo proyecto ingresado al Congreso
- Domingo 5 de julio de 2026
- 10:11 hrs
La iniciativa del Gobierno busca entregar un pago único a las familias con niños de hasta 13 años que pertenezcan al 80% del Registro Social de Hogares, como parte del plan Chile Sale Adelante.
El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca entregar un bono extraordinario de $30.000 por cada hijo o hija de hasta 13 años, como parte del plan Chile Sale Adelante, iniciativa destinada a apoyar a las familias más vulnerables frente al aumento del costo de la vida.
La propuesta fue presentada con suma urgencia, por lo que su tramitación legislativa comenzará durante las próximas semanas.
¿Quiénes podrían acceder al bono?
De acuerdo con el proyecto, el beneficio estará dirigido a las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).
El aporte se entregaría por cada niño o niña que, al 1 de junio de 2026, tenga hasta 13 años de edad y cumpla con el requisito socioeconómico establecido.
Esto significa que:
Una familia con un hijo recibiría $30.000.
Un hogar con dos hijos podría acceder a $60.000.
Si existen tres menores beneficiarios, el monto ascendería a $90.000.
¿Cómo se pagaría el beneficio?
El proyecto establece que el bono se entregará por única vez.
En aquellos casos donde el menor ya reciba beneficios como el Subsidio Familiar, la Asignación Familiar o Maternal, el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años o forme parte del subsistema Seguridades y Oportunidades, el pago será realizado a la persona que actualmente recibe dichos aportes.
Si el niño o niña no pertenece a ninguno de esos programas, el dinero será entregado al jefe o jefa del hogar.
Además, el texto señala que el Instituto de Previsión Social (IPS) será el encargado de efectuar los pagos cuando corresponda y privilegiará mecanismos electrónicos para facilitar la entrega de los recursos.
Una vez emitido, el bono podrá cobrarse dentro de un plazo máximo de nueve meses.
¿Cuándo comenzará el pago?
Por ahora, el beneficio aún no está disponible, ya que el proyecto debe completar toda su tramitación en el Congreso antes de convertirse en ley.
Desde el Ejecutivo explicaron que la medida busca aliviar el presupuesto de las familias con niños y niñas pertenecientes a los sectores más vulnerables.
"Porque el bienestar de las familias es una prioridad, ingresamos con suma urgencia al Congreso el proyecto de ley que entrega un aporte extraordinario de $30.000 por cada hijo entre 0 y 13 años, perteneciente al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares", señalaron desde el Gobierno.
Durante la discusión parlamentaria podrían incorporarse modificaciones relacionadas con las fechas de pago, la forma de entrega y otros aspectos operativos del beneficio.