La iniciativa del Gobierno busca entregar un pago único a las familias con niños de hasta 13 años que pertenezcan al 80% del Registro Social de Hogares, como parte del plan Chile Sale Adelante.

El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca entregar un bono extraordinario de $30.000 por cada hijo o hija de hasta 13 años, como parte del plan Chile Sale Adelante, iniciativa destinada a apoyar a las familias más vulnerables frente al aumento del costo de la vida.

La propuesta fue presentada con suma urgencia, por lo que su tramitación legislativa comenzará durante las próximas semanas.

¿Quiénes podrían acceder al bono?

De acuerdo con el proyecto, el beneficio estará dirigido a las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

El aporte se entregaría por cada niño o niña que, al 1 de junio de 2026, tenga hasta 13 años de edad y cumpla con el requisito socioeconómico establecido.

Esto significa que:

Una familia con un hijo recibiría $30.000.

Un hogar con dos hijos podría acceder a $60.000.

Si existen tres menores beneficiarios, el monto ascendería a $90.000.