Cámara apoya proyecto para contener tarifas eléctricas

El proyecto que estabiliza las tarifas eléctricas pasó al Senado. La ministra Ximena Rincón descartó beneficios a empresas y confirmó un pago gradual proporcional al consumo.

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que busca estabilizar las cuentas de la luz y extender el subsidio eléctrico hasta el año 2027. Tras la votación en el Congreso, la ministra de Energía, Ximena Rincón, defendió la iniciativa asegurando que evitará que las deudas por reliquidaciones tarifarias golpeen de golpe el bolsillo de los clientes.

El origen del "problema heredado"

La secretaria de Estado explicó que la medida viene a solucionar un endeudamiento histórico relacionado con el Valor Agregado de Distribución (VAD). Esta deuda se acumuló tras el congelamiento de tarifas implementado en 2019 y no fue abordada en la legislación aprobada durante 2024.

“Estamos hoy abordando y resolviendo problemas urgentes”, afirmó la ministra Ximena Rincón. En esa línea, destacó que el nuevo mecanismo excluye del pago a quienes no mantienen morosidad y reduce significativamente los costos asociados a intereses.

Nuevo cobro en las boletas desde 2028

Para saldar este millonario saldo pendiente, el Ministerio de Energía diseñó un esquema de pago diferido. A partir de 2028, fecha en que disminuirá el cargo actual por deuda de generación, se incorporará un cobro solidario en las boletas.

Este nuevo ítem significará un recargo de aproximadamente cinco pesos por kilowatt hora. El diseño busca que los usuarios paguen la deuda del VAD de forma parcelada, proporcional a su nivel de consumo mensual.

"No le van a pagar a las empresas"

Durante su intervención, la titular de Energía rechazó tajantemente las críticas de algunos parlamentarios que apuntaron a un supuesto salvavidas financiero para las distribuidoras.

“Se trató de instalar que las personas le van a pagar a las empresas. No es así”, sentenció Rincón. Además, advirtió que si la iniciativa fracasa, las zonas rurales y aisladas sufrirán un impacto mucho mayor en sus futuras tarifas eléctricas.

Polémica por constitucionalidad

El avance del proyecto no estuvo exento de polémicas debido a una reserva de constitucionalidad presentada por la oposición durante el debate en sala.

Ante esto, Ximena Rincón calificó la maniobra como “absolutamente impropia”, argumentando que la norma replica un mecanismo idéntico al que el propio Congreso ya aprobó en 2024. Finalmente, anticipó que el Ejecutivo defenderá firmemente la legalidad del texto durante su tramitación en el Senado.