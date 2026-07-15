La última encuesta Cadem muestra un alto nivel de preocupación por el sistema frontal, mientras seis de cada diez personas creen que Chile está poco o nada preparado para enfrentar eventos climáticos extremos.

La llegada del sistema frontal que afecta a gran parte del país no solo ha generado preocupación por sus efectos climáticos, sino también por la capacidad de las instituciones para responder ante una emergencia de gran magnitud.

Así lo refleja la última encuesta Cadem, que reveló que el 62% de los chilenos considera que el país está poco o nada preparado para enfrentar eventos climáticos extremos, pese a que la mayoría afirma haber recibido información sobre las medidas preventivas adoptadas por las autoridades.

Mayoría espera un temporal intenso

Según el sondeo, el 91% de los consultados cree que el sistema frontal será bastante intenso, mientras que un 60% considera muy probable que se registren cortes de suministro eléctrico e inundaciones.

Además, un 33% manifestó temor de que su propia vivienda pueda sufrir daños producto del temporal.

La encuesta también mostró que el 84% de la población conocía la emergencia preventiva decretada por el Gobierno en diez regiones del país, información que llegó principalmente a través de la televisión (67%) y las redes sociales (56%).