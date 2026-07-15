Cadem revela alta preocupación por el temporal: mayoría teme cortes de luz e inundaciones
- Miércoles 15 de julio de 2026
- 17:45 hrs
La última encuesta Cadem muestra un alto nivel de preocupación por el sistema frontal, mientras seis de cada diez personas creen que Chile está poco o nada preparado para enfrentar eventos climáticos extremos.
La llegada del sistema frontal que afecta a gran parte del país no solo ha generado preocupación por sus efectos climáticos, sino también por la capacidad de las instituciones para responder ante una emergencia de gran magnitud.
Así lo refleja la última encuesta Cadem, que reveló que el 62% de los chilenos considera que el país está poco o nada preparado para enfrentar eventos climáticos extremos, pese a que la mayoría afirma haber recibido información sobre las medidas preventivas adoptadas por las autoridades.
Mayoría espera un temporal intenso
Según el sondeo, el 91% de los consultados cree que el sistema frontal será bastante intenso, mientras que un 60% considera muy probable que se registren cortes de suministro eléctrico e inundaciones.
Además, un 33% manifestó temor de que su propia vivienda pueda sufrir daños producto del temporal.
La encuesta también mostró que el 84% de la población conocía la emergencia preventiva decretada por el Gobierno en diez regiones del país, información que llegó principalmente a través de la televisión (67%) y las redes sociales (56%).
Más preparación en los hogares que confianza en el Estado
Pese a la baja confianza en la capacidad institucional, el estudio evidenció que la ciudadanía ha fortalecido sus propias medidas preventivas.
Un 76% de las personas aseguró que su familia sí está preparada para enfrentar el sistema frontal, destacando acciones como:
- Limpieza de techumbres y canaletas (73%).
- Compra de alimentos, agua, pilas y velas (61%).
- Preparación de mochilas o kits de emergencia (41%).
Para el académico y especialista en comunicaciones y opinión pública Rodrigo Durán Guzmán, este fenómeno refleja un cambio importante en el comportamiento ciudadano.
"La experiencia acumulada por incendios, terremotos, inundaciones y cortes prolongados de servicios ha llevado a que las familias desarrollen una cultura preventiva mucho más sólida", explicó.
La comunicación también influye en la confianza
El experto sostuvo que hoy la ciudadanía ya no solo espera información por parte de las autoridades, sino respuestas concretas y visibles.
"Las personas esperan capacidad de respuesta, coordinación y resultados concretos. La comunicación de riesgo dejó de ser solo informativa y hoy influye directamente en la confianza pública", señaló.
Asimismo, advirtió que las crisis climáticas representan un desafío permanente para las instituciones.
"Una respuesta rápida, transparente y coordinada fortalece la confianza; en cambio, los errores o la descoordinación aumentan la percepción de vulnerabilidad", afirmó.
Cortes de luz, suspensión de clases e inundaciones
Entre las principales consecuencias que anticipan los encuestados destacan:
- 60% cree probable que ocurran cortes de luz e inundaciones.
- 55% estima que podrían suspenderse las clases.
- 33% teme inundaciones en viviendas.
- 30% espera interrupciones en el suministro de agua potable.
Bomberos sigue liderando la confianza ciudadana
La encuesta también incluyó la evaluación de distintas instituciones públicas.
Bomberos continúa siendo la institución con mayor respaldo ciudadano, alcanzando un 92% de aprobación, seguido por Carabineros (65%) y la PDI (61%).
En tanto, las municipalidades registraron un aumento en su evaluación positiva, llegando al 53%, cifra que el estudio vincula al trabajo desplegado por los gobiernos locales durante la emergencia.
Respecto de la evaluación del Gobierno, el Presidente José Antonio Kast obtuvo un 36% de aprobación y un 59% de desaprobación.
Para Rodrigo Durán, estos resultados reflejan una tendencia que se ha consolidado en los últimos años: la confianza ciudadana se deposita principalmente en las instituciones que están presentes en terreno y entregan respuestas concretas durante las emergencias.