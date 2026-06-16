Buscan voluntarios para Teletón 2026: revisa requisitos, plazos y vacantes por región
- Martes 16 de junio de 2026
- 20:02 hrs
Los seleccionados apoyarán actividades de inclusión y rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, con una dedicación mínima de tres horas semanales.
Teletón inició su segundo proceso de postulación para el Voluntariado Permanente 2026, una convocatoria que busca incorporar a cientos de personas interesadas en apoyar la rehabilitación e inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en distintos puntos del país.
La institución informó que las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 30 de junio a través del sitio web oficial del voluntariado y contempla un total de 380 vacantes distribuidas en los 15 institutos Teletón, desde Arica hasta Aysén.
¿Quiénes pueden postular?
Para participar en el proceso, los interesados deben cumplir algunos requisitos básicos:
Ser mayor de 18 años.
Completar el formulario de inscripción en línea.
Contar con disponibilidad de tres horas continuas a la semana.
Tener disposición para participar en actividades de inclusión y apoyo comunitario.
Las jornadas de voluntariado se desarrollan de lunes a viernes entre las 09:00 y las 18:00 horas, o los sábados entre las 09:00 y las 14:00 horas.
¿Qué labores realizan los voluntarios?
El voluntariado cumple un rol fundamental en las acciones de integración social impulsadas por Teletón.
Entre sus principales funciones destacan:
Acompañar actividades recreativas e inclusivas en parques, centros culturales y espacios públicos.
Colaborar en iniciativas de accesibilidad para usuarios y sus familias.
Participar en proyectos comunitarios como instalación de barras de apoyo y construcción de rampas en hogares.
Desde la institución recalcaron que este programa corresponde exclusivamente a una experiencia de voluntariado y no constituye una vía para prácticas profesionales o postulaciones laborales.
Cupos disponibles por región
Las vacantes disponibles para este proceso son:
Arica: 20 cupos.
Iquique: 15 cupos.
Antofagasta: 20 cupos.
Calama: 25 cupos.
Atacama: 25 cupos.
Coquimbo: 25 cupos.
Valparaíso: 25 cupos.
Santiago: 60 cupos.
Rancagua: 20 cupos.
Maule: 15 cupos.
Concepción: 35 cupos.
Temuco: 25 cupos.
Valdivia: 20 cupos.
Puerto Montt: 20 cupos.
Aysén: 30 cupos.
Proceso de selección
Las postulaciones serán evaluadas durante junio y julio mediante entrevistas, jornadas de inducción y capacitaciones específicas.
Además, quienes avancen deberán presentar:
Certificado de antecedentes.
Certificado de inhabilidad para trabajar con menores.
Certificado de maltrato relevante.
Teletón destaca impacto del voluntariado
El director nacional de Gestión Social y Voluntariado de Teletón, Aldo Orrigoni, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa.
"Solo se requiere una disponibilidad mínima de tres horas a la semana y muchas ganas de aportar. Es una experiencia profundamente significativa, donde cada persona puede contribuir desde sus propios talentos", señaló.
La convocatoria coincide con la difusión de la memoria anual de la institución, donde se informó que durante el último período se realizaron 962.871 atenciones a 31.806 pacientes, se efectuaron 1.336 cirugías gratuitas y se alcanzó una cifra récord de 6.738 voluntarios activos en todo Chile.