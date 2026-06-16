Los seleccionados apoyarán actividades de inclusión y rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, con una dedicación mínima de tres horas semanales.

Teletón inició su segundo proceso de postulación para el Voluntariado Permanente 2026, una convocatoria que busca incorporar a cientos de personas interesadas en apoyar la rehabilitación e inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en distintos puntos del país.

La institución informó que las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 30 de junio a través del sitio web oficial del voluntariado y contempla un total de 380 vacantes distribuidas en los 15 institutos Teletón, desde Arica hasta Aysén.

¿Quiénes pueden postular?

Para participar en el proceso, los interesados deben cumplir algunos requisitos básicos:

Ser mayor de 18 años.

Completar el formulario de inscripción en línea.

Contar con disponibilidad de tres horas continuas a la semana.

Tener disposición para participar en actividades de inclusión y apoyo comunitario.

Las jornadas de voluntariado se desarrollan de lunes a viernes entre las 09:00 y las 18:00 horas, o los sábados entre las 09:00 y las 14:00 horas.

¿Qué labores realizan los voluntarios?

El voluntariado cumple un rol fundamental en las acciones de integración social impulsadas por Teletón.

Entre sus principales funciones destacan:

Acompañar actividades recreativas e inclusivas en parques, centros culturales y espacios públicos.

Colaborar en iniciativas de accesibilidad para usuarios y sus familias.

Participar en proyectos comunitarios como instalación de barras de apoyo y construcción de rampas en hogares.

Desde la institución recalcaron que este programa corresponde exclusivamente a una experiencia de voluntariado y no constituye una vía para prácticas profesionales o postulaciones laborales.