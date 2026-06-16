BTM, Bono por Hijo y PGU: las ayudas económicas para mujeres que seguirán pagando en 2026
- Martes 16 de junio de 2026
- 19:24 hrs
Algunos beneficios se entregan automáticamente, mientras que otros exigen cumplir requisitos relacionados con ingresos, edad o situación familiar.
Miles de mujeres en Chile podrán acceder durante el segundo semestre de 2026 a una serie de bonos, subsidios y beneficios económicos entregados por el Estado. Las ayudas están dirigidas a trabajadoras, madres, pensionadas y familias pertenecientes a los sectores más vulnerables del país.
Mientras algunos aportes se asignan automáticamente, otros requieren cumplir requisitos específicos relacionados con edad, ingresos, situación laboral o pertenencia al Registro Social de Hogares (RSH).
Bono al Trabajo de la Mujer
El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) beneficia a trabajadoras de entre 25 y 64 años que pertenezcan al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
Las beneficiarias que optaron por el pago anual recibirán el aporte durante agosto de 2026, considerando las rentas obtenidas entre enero y diciembre de 2025.
Debido a la entrada en vigencia del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), actualmente no se reciben nuevas postulaciones.
Subsidio Único Familiar y SUF Automático
El Subsidio Único Familiar entrega:
$22.007 mensuales por cada carga familiar.
$44.014 mensuales en caso de personas con discapacidad.
Por su parte, el SUF Automático se otorga sin postulación a hogares que pertenezcan al 40% más vulnerable del RSH y cumplan las condiciones exigidas.
También existe el Subsidio Maternal, destinado a mujeres embarazadas desde el quinto mes de gestación.
Bono por Hijo
Este beneficio está destinado a mujeres de 65 años o más que sean madres biológicas o adoptivas y que reciban pensión mediante AFP, PGU o Pensión de Sobrevivencia.
El bono incrementa el monto de la pensión y considera una bonificación calculada desde el nacimiento de cada hijo.
Entre los requisitos figuran:
Tener 20 años de residencia en Chile.
Haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.
Bono de Protección o Bono Dueña de Casa
El Bono de Protección se entrega automáticamente a quienes participan en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.
El beneficio se paga durante 24 meses con montos decrecientes:
Primeros seis meses: $24.523.
Meses 7 al 12: $18.664.
Meses 13 al 18: $12.832.
Meses 19 al 24: $22.007.
Asignación Familiar y Asignación Maternal
La Asignación Familiar beneficia a trabajadores dependientes, independientes, pensionados y otros grupos definidos por ley.
Los montos varían según los ingresos:
$22.007 para quienes reciben hasta $631.976 mensuales.
$13.505 para ingresos superiores a $631.976 y hasta $923.067.
$4.275 para rentas superiores a $923.067 y menores a $1.439.668.
La Asignación Maternal entrega un apoyo económico durante el embarazo para trabajadoras o cónyuges de trabajadores que sean reconocidas como carga familiar.
Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionadas
Durante septiembre se pagará el tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionadas y pensionados que cumplan los requisitos establecidos por ley.
El aporte se deposita automáticamente junto con la pensión mensual y no requiere trámites adicionales.
Beneficio por Años Cotizados
Este aporte mensual complementa la pensión de mujeres de 65 años o más que cuenten con al menos 10 años de cotizaciones.
El monto corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un máximo de 2,5 UF mensuales.
Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida
Este beneficio previsional se entrega automáticamente a mujeres pensionadas para compensar las diferencias generadas por las tablas de expectativa de vida utilizadas en el cálculo de las jubilaciones.
La ayuda comenzó a pagarse en enero de 2026 y se incorpora de forma automática al momento de pensionarse, siempre que se cumplan los requisitos.
PGU aumentará en septiembre
Además de estos beneficios, continuará el pago mensual de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
A partir de septiembre de 2026, el monto aumentará desde los actuales $231.732 hasta $250.275 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa vigente.
De esta forma, el segundo semestre contempla una amplia red de ayudas económicas destinadas a fortalecer los ingresos de miles de mujeres en distintas etapas de su vida laboral y previsional.