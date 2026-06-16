Algunos beneficios se entregan automáticamente, mientras que otros exigen cumplir requisitos relacionados con ingresos, edad o situación familiar.

Miles de mujeres en Chile podrán acceder durante el segundo semestre de 2026 a una serie de bonos, subsidios y beneficios económicos entregados por el Estado. Las ayudas están dirigidas a trabajadoras, madres, pensionadas y familias pertenecientes a los sectores más vulnerables del país.

Mientras algunos aportes se asignan automáticamente, otros requieren cumplir requisitos específicos relacionados con edad, ingresos, situación laboral o pertenencia al Registro Social de Hogares (RSH).

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) beneficia a trabajadoras de entre 25 y 64 años que pertenezcan al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Las beneficiarias que optaron por el pago anual recibirán el aporte durante agosto de 2026, considerando las rentas obtenidas entre enero y diciembre de 2025.

Debido a la entrada en vigencia del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), actualmente no se reciben nuevas postulaciones.

Subsidio Único Familiar y SUF Automático

El Subsidio Único Familiar entrega:

$22.007 mensuales por cada carga familiar.

$44.014 mensuales en caso de personas con discapacidad.

Por su parte, el SUF Automático se otorga sin postulación a hogares que pertenezcan al 40% más vulnerable del RSH y cumplan las condiciones exigidas.

También existe el Subsidio Maternal, destinado a mujeres embarazadas desde el quinto mes de gestación.