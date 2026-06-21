Bono Logro Escolar: qué notas se exigen a los estudiantes y cuáles familias pueden recibirlo

Fotografía de referencia. Archivo.

Este aporte premia a las familias de aquellos alumnos de 5.º básico hasta 4.º medio, que tengan menos de 24 años y estudien en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación.

El Bono Logro Escolar es un aporte entregado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) para ayudar a los estudiantes que tengan las mejores calificaciones de su generación durante su etapa escolar. Este beneficio está dirigido a las familias del 30% más vulnerable de la población de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH), que tengan hijos cursando la educación básica o media.