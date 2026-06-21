Bono Logro Escolar: qué notas se exigen a los estudiantes y cuáles familias pueden recibirlo
- Domingo 21 de junio de 2026
- 13:22 hrs
Fotografía de referencia. Archivo.
Este aporte premia a las familias de aquellos alumnos de 5.º básico hasta 4.º medio, que tengan menos de 24 años y estudien en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación.
El Bono Logro Escolar es un aporte entregado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) para ayudar a los estudiantes que tengan las mejores calificaciones de su generación durante su etapa escolar.
Este beneficio está dirigido a las familias del 30% más vulnerable de la población de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH), que tengan hijos cursando la educación básica o media.
El Bono Logro Escolar es automático, es decir, no es necesario postular para recibirlo. Sin embargo, los alumnos deben cumplir una serie de requisitos para obtenerlo.
- Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el RSH.
- Cursar entre 5.º básico y 4.º medio en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación (Mineduc) y tener menos de 24 años.
- Estar dentro del 30% de las mejores notas de la generación.
- Que la familia sea beneficiaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).
- Tener menos de 24 años.
Si bien este beneficio no pide un promedio de notas específico, el monto cambia de acuerdo al desempeño del alumno en su colegio, liceo o instituto:
- $85.057 para los estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.
- $51.036 para los alumnos dentro del segundo mejor 15% de mejor rendimiento de su promoción.
Además, una familia puede recibir más de un aporte, en caso de que tengan más hijos que cumplan con los requisitos.
Para saber si puedes acceder al Bono Logro Escolar, puedes consultar en el sitio web de Mideso ingresando el RUT y la fecha de nacimiento, o mediante la ClaveÚnica.