El beneficio, anunciado por el presidente José Antonio Kast, será automático para las familias que cumplan los requisitos. Ahora el proyecto continuará su discusión en el Congreso.

Un nuevo avance tuvo el proyecto que crea el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, luego de que la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara en general la iniciativa impulsada por el Gobierno.

El proyecto contempla la entrega de un pago único de $30.000 por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos establecidos y ahora continuará su tramitación legislativa, luego de recibir el respaldo unánime de la comisión.

Tras la votación, se fijó plazo para presentar indicaciones hasta este martes, paso previo a su discusión en particular.

El bono fue anunciado durante la Cuenta Pública

La iniciativa fue ingresada al Congreso el pasado 24 de junio con discusión inmediata, luego de ser anunciada por el presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública.

El objetivo del beneficio es entregar un apoyo económico a las familias con niños y niñas, en medio del aumento del costo de la vida.

Según el texto del proyecto, el bono consistirá en un aporte extraordinario de $30.000 por cada niño o niña de hasta 13 años, considerando como fecha de referencia el 1 de junio de 2026.

El pago se realizará por una sola vez y no constituirá renta, por lo que no estará afecto a impuestos ni cotizaciones.