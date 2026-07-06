Bono de $30 mil por hijo da un nuevo paso: comisión de la Cámara aprueba proyecto en general
- Lunes 6 de julio de 2026
- 19:23 hrs
El beneficio, anunciado por el presidente José Antonio Kast, será automático para las familias que cumplan los requisitos. Ahora el proyecto continuará su discusión en el Congreso.
Un nuevo avance tuvo el proyecto que crea el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, luego de que la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara en general la iniciativa impulsada por el Gobierno.
El proyecto contempla la entrega de un pago único de $30.000 por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos establecidos y ahora continuará su tramitación legislativa, luego de recibir el respaldo unánime de la comisión.
Tras la votación, se fijó plazo para presentar indicaciones hasta este martes, paso previo a su discusión en particular.
El bono fue anunciado durante la Cuenta Pública
La iniciativa fue ingresada al Congreso el pasado 24 de junio con discusión inmediata, luego de ser anunciada por el presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública.
El objetivo del beneficio es entregar un apoyo económico a las familias con niños y niñas, en medio del aumento del costo de la vida.
Según el texto del proyecto, el bono consistirá en un aporte extraordinario de $30.000 por cada niño o niña de hasta 13 años, considerando como fecha de referencia el 1 de junio de 2026.
El pago se realizará por una sola vez y no constituirá renta, por lo que no estará afecto a impuestos ni cotizaciones.
¿Quiénes podrán recibir el bono?
De convertirse en ley, el beneficio será destinado a los hogares que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).
Además, su entrega será automática, sin necesidad de realizar una postulación.
El proyecto establece que el pago será asignado prioritariamente a quienes actualmente reciben alguno de los siguientes beneficios:
Subsidio Familiar.
Asignación Familiar o Asignación Maternal.
Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.
Familias pertenecientes al subsistema Seguridades y Oportunidades.
En caso de que el niño o niña no esté asociado a ninguno de estos beneficios, el bono será entregado al jefe o jefa del hogar.
Asimismo, la iniciativa establece que cada menor dará derecho a un solo bono, incluso si pudiera ser considerado por más de un beneficiario.
¿Qué viene ahora?
La identificación de los beneficiarios estará a cargo de la Subsecretaría de Evaluación Social, organismo que utilizará la información disponible en el Registro Social de Hogares y otros registros administrativos del Estado.
Con la aprobación en general por parte de la Comisión de Desarrollo Social, el proyecto continúa avanzando en el Congreso y deberá iniciar su discusión en particular una vez finalizado el período para presentar indicaciones.
Si logra superar las siguientes etapas legislativas y convertirse en ley, el Ejecutivo deberá definir posteriormente la fecha en que se realizará el pago del bono extraordinario.