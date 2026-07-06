La autoridad sanitaria instruyó el retiro de un lote específico del antihipertensivo Amlodipino luego de detectar una anomalía en su fabricación. Conoce cuál es la serie afectada.

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una Alerta Farmacéutica e instruyó el retiro del mercado de un lote del medicamento Amlodipino comprimidos 5 mg, utilizado principalmente para tratar la hipertensión arterial y algunas enfermedades cardiovasculares.

La medida fue adoptada luego de detectarse un problema de calidad en una partida específica del producto, por lo que la autoridad sanitaria aclaró que el retiro no afecta a todas las presentaciones del medicamento, sino únicamente al lote señalado en la alerta.

¿Por qué el ISP ordenó retirar el medicamento?

Según informó el ISP, el titular del registro sanitario notificó la presencia de una partícula extraña al interior de uno de los alvéolos de un blíster del medicamento.

La autoridad explicó que esta situación constituye un incumplimiento de las especificaciones autorizadas para el producto farmacéutico.

"Esta situación representa un incumplimiento de las especificaciones autorizadas para el producto farmacéutico, por lo que, desde el punto de vista de calidad, no es aceptable que esté disponible en el mercado", indicó el organismo en el documento oficial.