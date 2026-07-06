Alerta del ISP: retiran del mercado un medicamento para la hipertensión por posible falla de calidad
- Lunes 6 de julio de 2026
- 18:46 hrs
La autoridad sanitaria instruyó el retiro de un lote específico del antihipertensivo Amlodipino luego de detectar una anomalía en su fabricación. Conoce cuál es la serie afectada.
El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una Alerta Farmacéutica e instruyó el retiro del mercado de un lote del medicamento Amlodipino comprimidos 5 mg, utilizado principalmente para tratar la hipertensión arterial y algunas enfermedades cardiovasculares.
La medida fue adoptada luego de detectarse un problema de calidad en una partida específica del producto, por lo que la autoridad sanitaria aclaró que el retiro no afecta a todas las presentaciones del medicamento, sino únicamente al lote señalado en la alerta.
¿Por qué el ISP ordenó retirar el medicamento?
Según informó el ISP, el titular del registro sanitario notificó la presencia de una partícula extraña al interior de uno de los alvéolos de un blíster del medicamento.
La autoridad explicó que esta situación constituye un incumplimiento de las especificaciones autorizadas para el producto farmacéutico.
"Esta situación representa un incumplimiento de las especificaciones autorizadas para el producto farmacéutico, por lo que, desde el punto de vista de calidad, no es aceptable que esté disponible en el mercado", indicó el organismo en el documento oficial.
¿Cuál es el lote afectado?
El retiro corresponde únicamente a una presentación de Amlodipino 5 mg en estuche con 500 comprimidos.
Los datos del lote afectado son:
Número de serie: 25121470.
Fecha de vencimiento: marzo de 2028.
Titular del registro sanitario: Ascend Laboratories S.p.A.
El ISP llamó a establecimientos de salud, farmacias y distribuidores a retirar esta partida de circulación.
¿Para qué sirve el Amlodipino?
El Amlodipino es un medicamento utilizado para tratar la hipertensión arterial, además de algunos tipos de angina de pecho y la enfermedad arterial coronaria.
De acuerdo con Medline Plus, pertenece al grupo de los bloqueadores de los canales del calcio y actúa relajando los vasos sanguíneos, lo que facilita el trabajo del corazón y contribuye a disminuir la presión arterial.
Recomendaciones para quienes utilizan este medicamento
Las autoridades recordaron que las personas que consumen Amlodipino deben informar a su médico si presentan alergias al medicamento o a alguno de sus componentes.
Asimismo, es importante comunicar al profesional de salud todos los medicamentos, vitaminas o suplementos que se estén utilizando, además de informar antecedentes de insuficiencia cardíaca, enfermedades renales o hepáticas.
En el caso de mujeres embarazadas, que estén planificando un embarazo o en período de lactancia, también se recomienda consultar con el médico antes de iniciar o continuar el tratamiento.
El ISP enfatizó que la alerta corresponde exclusivamente al lote identificado y llamó a revisar el envase del medicamento antes de consumirlo.