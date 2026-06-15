Bonos por asistencia, rendimiento académico y apoyo alimentario forman parte de las ayudas disponibles para estudiantes durante 2026.

Los estudiantes continúan siendo uno de los grupos priorizados dentro de las ayudas económicas entregadas por el Estado. Durante 2026 existen diversos beneficios dirigidos a escolares y alumnos de educación superior, algunos de los cuales se asignan automáticamente y otros requieren cumplir condiciones específicas.

Entre los apoyos disponibles destacan el Bono por Deber Asistencia Escolar, la Beca PAES, el Bono por Logro Escolar y la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), más conocida como Tarjeta Junaeb.

Bono por Deber Asistencia Escolar

Este beneficio entrega un aporte mensual de $10.000 a estudiantes de entre 6 y 18 años que cursen enseñanza básica o media en establecimientos reconocidos por el Estado

Para acceder se debe:

Tener una asistencia mensual igual o superior al 85%.

Integrar una familia usuaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Participar en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

El pago se realiza de forma automática para quienes cumplen los requisitos, sin necesidad de postulación.

Beca PAES

La Beca PAES permite rendir gratuitamente la Prueba de Acceso a la Educación Superior al eximir del pago del arancel de inscripción.

El proceso de inscripción para la PAES 2026 se encuentra abierto desde el 1 de junio hasta el 22 de julio a las 13:00 horas.

Los estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados reciben el beneficio automáticamente.

En el caso de alumnos de colegios particulares pagados, podrán acceder si pertenecen al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y cumplen los requisitos establecidos por la Subsecretaría de Educación Superior.