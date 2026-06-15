Bono Asistencia Escolar, Bono Logro Escolar y más: revisa las ayudas para estudiantes este 2026
- Lunes 15 de junio de 2026
- 19:34 hrs
Bonos por asistencia, rendimiento académico y apoyo alimentario forman parte de las ayudas disponibles para estudiantes durante 2026.
Los estudiantes continúan siendo uno de los grupos priorizados dentro de las ayudas económicas entregadas por el Estado. Durante 2026 existen diversos beneficios dirigidos a escolares y alumnos de educación superior, algunos de los cuales se asignan automáticamente y otros requieren cumplir condiciones específicas.
Entre los apoyos disponibles destacan el Bono por Deber Asistencia Escolar, la Beca PAES, el Bono por Logro Escolar y la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), más conocida como Tarjeta Junaeb.
Bono por Deber Asistencia Escolar
Este beneficio entrega un aporte mensual de $10.000 a estudiantes de entre 6 y 18 años que cursen enseñanza básica o media en establecimientos reconocidos por el Estado
Para acceder se debe:
Tener una asistencia mensual igual o superior al 85%.
Integrar una familia usuaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
Participar en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).
El pago se realiza de forma automática para quienes cumplen los requisitos, sin necesidad de postulación.
Beca PAES
La Beca PAES permite rendir gratuitamente la Prueba de Acceso a la Educación Superior al eximir del pago del arancel de inscripción.
El proceso de inscripción para la PAES 2026 se encuentra abierto desde el 1 de junio hasta el 22 de julio a las 13:00 horas.
Los estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados reciben el beneficio automáticamente.
En el caso de alumnos de colegios particulares pagados, podrán acceder si pertenecen al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y cumplen los requisitos establecidos por la Subsecretaría de Educación Superior.
Bono por Logro Escolar
Este beneficio reconoce el rendimiento académico de estudiantes que se encuentran dentro del 30% de mejor desempeño de su generación.
Los requisitos son:
Tener menos de 24 años.
Pertenecer al 30% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
Cursar entre quinto básico y cuarto medio en establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación.
Los montos para 2026 serán:
$85.027 para quienes integren el primer 15% de mejor rendimiento.
$51.036 para quienes pertenezcan al segundo 15%.
El pago está programado para septiembre.
Bono Graduación de Cuarto Medio
Las autoridades confirmaron que este beneficio no será pagado durante 2026.
Beneficios para estudiantes universitarios
Aunque gran parte de las ayudas para educación superior están orientadas al financiamiento de aranceles, la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) entrega un aporte directo destinado a la compra de alimentos.
Pueden acceder estudiantes que cuenten con beneficios como:
Beca Bicentenario.
Beca Juan Gómez Millas.
Beca de Excelencia Académica.
Beca Distinción a las Trayectorias Educativas.
Beca Vocación de Profesor.
Beca para Hijos de Profesionales de la Educación.
Beca Nuevo Milenio.
Beca Excelencia Técnica.
Beca Discapacidad.
Fondo Solidario de Crédito Universitario.
Crédito con Garantía Estatal (CAE).
Las autoridades recomiendan revisar periódicamente los canales oficiales para conocer fechas, requisitos y eventuales actualizaciones de cada beneficio durante el año.