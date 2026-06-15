La reducción en los combustibles responde a la caída del precio internacional del petróleo tras la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán.

Una importante reducción en el precio de los combustibles fue anunciada por el Gobierno, luego de que los valores internacionales del petróleo registraran una caída tras el acuerdo de cese al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

La disminución comenzaría a regir desde este jueves, una vez que sea oficializada por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), marcando un alivio para los conductores a casi tres meses del denominado "bencinazo".

Bajas podrían llegar hasta los $100 por litro

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que la reducción responde al descenso del precio del crudo en los mercados internacionales, impulsado por la disminución de las tensiones en Medio Oriente.

"Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar, las bencinas están bajando en los precios internacionales y también van a bajar en Chile", señaló la autoridad.

De acuerdo con las estimaciones entregadas por el secretario de Estado, las gasolinas registrarían una caída de entre $90 y $100 por litro.

En el caso del diésel, la rebaja sería incluso mayor, alcanzando cerca de $110 por litro.