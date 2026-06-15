Bencinas bajarían desde este jueves tras acuerdo entre EE.UU. e Irán, confirma Hacienda
- Lunes 15 de junio de 2026
- 20:01 hrs
La reducción en los combustibles responde a la caída del precio internacional del petróleo tras la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán.
Una importante reducción en el precio de los combustibles fue anunciada por el Gobierno, luego de que los valores internacionales del petróleo registraran una caída tras el acuerdo de cese al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán.
La disminución comenzaría a regir desde este jueves, una vez que sea oficializada por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), marcando un alivio para los conductores a casi tres meses del denominado "bencinazo".
Bajas podrían llegar hasta los $100 por litro
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que la reducción responde al descenso del precio del crudo en los mercados internacionales, impulsado por la disminución de las tensiones en Medio Oriente.
"Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar, las bencinas están bajando en los precios internacionales y también van a bajar en Chile", señaló la autoridad.
De acuerdo con las estimaciones entregadas por el secretario de Estado, las gasolinas registrarían una caída de entre $90 y $100 por litro.
En el caso del diésel, la rebaja sería incluso mayor, alcanzando cerca de $110 por litro.
Gobierno asegura que aplicará la misma fórmula utilizada durante las alzas
Quiroz indicó que el Ejecutivo aplicará el mismo criterio utilizado cuando los combustibles aumentaron debido al conflicto internacional, trasladando ahora a los consumidores la disminución observada en los mercados externos.
"Cuando subieron los precios tuvimos que subirlos en el monto en que subieron los precios afuera, ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera", afirmó.
La confirmación oficial de los nuevos valores será entregada por Enap durante los próximos días, instancia en la que se detallará el impacto exacto que tendrán las rebajas en cada tipo de combustible.
La medida podría representar uno de los descensos más significativos del año para las gasolinas, en un contexto donde los automovilistas han enfrentado varios meses de precios elevados.