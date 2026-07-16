Las autoridades confirmaron la suspensión regional de clases y pidieron a la comunidad evitar desplazamientos innecesarios, mientras continúan el monitoreo de ríos, embalses y el suministro eléctrico.

Con un llamado a la precaución y al autocuidado de la ciudadanía, el delegado presidencial regional, autoridades de gobierno, comunales y encargados de emergencia de servicios y empresas privadas detallaron acciones y situación de infraestructura para enfrentar el sistema frontal que afectará la región.

La instancia, desarrollada en la municipalidad de la comuna costera, fue encabezada por el delegado presidencial, Juan Eduardo Prieto, el seremi de Educación, Cristian Letelier, y el alcalde, Carlos Valenzuela, como presidente comunal del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres.

La reunión entregó un panorama favorable para la comuna a partir de los antecedentes aportados por representantes de Senapred, Carabineros, PDI, Armada, Servicio de Salud, y las empresas de Celulosa, y Agua Potable. Todas las entidades pusieron en marcha sus planes de contingencia, habilitaron equipos de respuesta rápida y iniciaron protocolos preventivos según informó el alcalde Valenzuela.

Un escenario similar esbozó a nivel regional el Delegado Prieto quien destacó el despliegue de representantes del Gobierno en cada comuna del Maule y el trabajo de preparación y vigilancia desarrollado con las autoridades locales. Prieto llamó a evitar desplazamientos innecesarios, instó a las personas a ejercer el autocuidado, y a mantenerse informados por los canales oficiales.

“Estamos trabajando hace bastante tiempo en la preparación para este sistema frontal que se nos viene, hemos tenido reuniones con Cogrid nacional, provincial… todas las comunas de la región del Maule también lo han hecho en coordinación con Senapred, con las delegaciones provinciales y sobre todo en coordinación a nivel central. Hoy día, lo que nos ha pedido el presidente José Antonio Kast es ocuparnos de esta emergencia que es posible se nos venga en los próximos días, pero aquí también quiero reforzar el llamado a la ciudadanía a la precaución. Habrá 4 ó 5 días con bastante lluvia y viento, y lo que queremos que las personas se queden en sus casas y no se desplacen”, enfatizó el Delegado.