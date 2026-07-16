Autoridades llaman al autocuidado y detallan preparativos ante temporal de viento y lluvia
- Jueves 16 de julio de 2026
- 09:39 hrs
Las autoridades confirmaron la suspensión regional de clases y pidieron a la comunidad evitar desplazamientos innecesarios, mientras continúan el monitoreo de ríos, embalses y el suministro eléctrico.
Con un llamado a la precaución y al autocuidado de la ciudadanía, el delegado presidencial regional, autoridades de gobierno, comunales y encargados de emergencia de servicios y empresas privadas detallaron acciones y situación de infraestructura para enfrentar el sistema frontal que afectará la región.
La instancia, desarrollada en la municipalidad de la comuna costera, fue encabezada por el delegado presidencial, Juan Eduardo Prieto, el seremi de Educación, Cristian Letelier, y el alcalde, Carlos Valenzuela, como presidente comunal del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres.
La reunión entregó un panorama favorable para la comuna a partir de los antecedentes aportados por representantes de Senapred, Carabineros, PDI, Armada, Servicio de Salud, y las empresas de Celulosa, y Agua Potable. Todas las entidades pusieron en marcha sus planes de contingencia, habilitaron equipos de respuesta rápida y iniciaron protocolos preventivos según informó el alcalde Valenzuela.
Un escenario similar esbozó a nivel regional el Delegado Prieto quien destacó el despliegue de representantes del Gobierno en cada comuna del Maule y el trabajo de preparación y vigilancia desarrollado con las autoridades locales. Prieto llamó a evitar desplazamientos innecesarios, instó a las personas a ejercer el autocuidado, y a mantenerse informados por los canales oficiales.
“Estamos trabajando hace bastante tiempo en la preparación para este sistema frontal que se nos viene, hemos tenido reuniones con Cogrid nacional, provincial… todas las comunas de la región del Maule también lo han hecho en coordinación con Senapred, con las delegaciones provinciales y sobre todo en coordinación a nivel central. Hoy día, lo que nos ha pedido el presidente José Antonio Kast es ocuparnos de esta emergencia que es posible se nos venga en los próximos días, pero aquí también quiero reforzar el llamado a la ciudadanía a la precaución. Habrá 4 ó 5 días con bastante lluvia y viento, y lo que queremos que las personas se queden en sus casas y no se desplacen”, enfatizó el Delegado.
En ese mismo sentido, el seremi Letelier recordó que la suspensión de clases a nivel regional para todos los jardines infantiles, escuelas, colegios y liceos apunta a proteger a educandos, docentes y asistentes de la educación evitando viajes que podrían ser riesgosos en las condiciones climáticas de viento y lluvia que se avecinan.
“Este día viernes las clases están suspendidas para todos los niveles educativos y para todo tipo de establecimientos: municipales, de servicio local de educación pública, particular subvencionados y particulares pagados… los colegios están debidamente comunicados, por lo tanto, los apoderados también saben que en esta jornada los estudiantes no van a tener clases” afirmó la máxima autoridad de la carrera de Educación en el Maule. Consultado sobre una eventual extensión de la medida, Letelier afirmó que es factible atendidas las condiciones que se deban enfrentan tras el avance del sistema frontal.
TRABAJO PREVENTIVO
El Delegado cerró su intervención en Cogrid explicando que hace meses se inició el trabajo de preparación para las eventualidades estacionales y que en el caso de los ríos y sus afluentes, se mantiene el monitoreo de cursos de agua y embalses para actuar en caso de un aumento riesgoso de los niveles.
Prieto afirmó además que hay comunicación y trabajo constante con las empresas eléctricas, a través de la Seremía de Energía, para resguardar la entrega del suministro.
Está previsto que el sistema frontal golpée con mayor fuerza el territorio de la región durante el viernes y hasta el domingo con precipitaciones que podrían llegar a los 500 milímetros en zonas cordilleranas y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en algunos sectores.