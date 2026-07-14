Nueve postulantes expondrán ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Talca en una etapa decisiva del proceso. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, realizará el nombramiento de la nueva autoridad del Ministerio Público en la región.

La Corte de Apelaciones declaró admisibles las postulaciones de los abogados:

El proceso busca reemplazar a Julio Contardo, quien finalizará su período como Fiscal Regional el próximo 3 de septiembre, luego de cumplir ocho años al frente del Ministerio Público en la región.

La Corte de Apelaciones de Talca vive este martes una jornada clave en el proceso para designar al próximo Fiscal Regional del Maule. Los nueve postulantes habilitados deberán exponer sus propuestas ante el pleno del tribunal, instancia que posteriormente votará para conformar la terna que será remitida al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien tendrá la decisión final.

Entre los postulantes figuran fiscales en ejercicio, ex autoridades del Ministerio Público y abogados con experiencia en distintas áreas del derecho penal. Además, Marcela Moreno es la única mujer que participa en el proceso de selección.

Un cargo estratégico para el Maule

El próximo Fiscal Regional asumirá la dirección del Ministerio Público en el Maule por un período de ocho años, liderando las estrategias de persecución penal y coordinando el trabajo de las fiscalías locales de la región.

Entre sus principales funciones estará dirigir investigaciones relacionadas con homicidios, crimen organizado, narcotráfico, delitos económicos, corrupción, violencia rural y otros ilícitos de alta connotación pública, además de fortalecer el trabajo conjunto con Carabineros, la Policía de Investigaciones y los organismos del sistema de justicia.

Los desafíos que enfrentará la nueva autoridad

Quien resulte designado deberá asumir importantes desafíos para fortalecer la persecución penal en la región, entre ellos enfrentar el avance del crimen organizado, combatir el aumento de los delitos violentos, mejorar la investigación de delitos económicos y sexuales, reducir los tiempos de tramitación de las causas y reforzar la coordinación entre las distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública.

Otro de los retos será mantener y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público, en un escenario donde existe una creciente demanda por investigaciones más oportunas y resultados efectivos frente a los delitos que afectan a las comunidades.

Una vez concluidas las exposiciones de los candidatos, el pleno de la Corte de Apelaciones de Talca realizará la votación para definir la terna que será enviada al Fiscal Nacional, quien tendrá la responsabilidad de nombrar al próximo Fiscal Regional del Maule.