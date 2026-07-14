La comuna del Maule mantiene un monitoreo permanente y desplegó un plan preventivo junto a los equipos de emergencia debido a las lluvias pronosticadas para los próximos días.

La comuna de Molina permanece en estado de alerta preventiva ante la llegada de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro-sur del país durante los próximos días. La preocupación se mantiene debido a los daños que dejó el reciente desborde del río Palos, situación que obligó a decretar Alerta Roja y afectó a viviendas, caminos y sectores rurales de la comuna.

Con el objetivo de anticiparse a posibles emergencias, la Municipalidad de Molina activó un plan de monitoreo y prevención que considera el despliegue de cuadrillas municipales, maquinaria especializada y la coordinación permanente con Carabineros, Bomberos, la Policía de Investigaciones y otros organismos de respuesta.

El alcalde Felipe Méndez encabezó la planificación de las acciones preventivas y llamó a los vecinos a mantenerse informados a través de los canales oficiales, además de adoptar medidas de autocuidado frente al pronóstico de intensas precipitaciones.

La situación en Molina se enmarca en la declaración de Emergencia Preventiva decretada por el Gobierno para diez regiones del país, entre ellas el Maule, debido al ingreso de un río atmosférico que podría provocar lluvias de intensidad variable, fuertes vientos y nevadas en sectores cordilleranos.