Autoridades emiten alerta por hallazgo de bacteria en conocida empresa chilena de cecinas
- Domingo 7 de junio de 2026
- 09:57 hrs
Fotografía referencial.
Se trata de un microorganismo que causa listeriosis, una infección con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea, que puede ser altamente riesgosa en mujeres embarazadas y personas con sistema inmunitario debilitado.
La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la región de Ñuble, emitió una alerta alimentaria tras detectar la presencia de la peligrosa bacteria Listeria monocytogenes en una cecina elaborada por la conocida empresa Los Andes de Chillán.
Este microorganismo está presente en embutidos y lácteos contaminados, y puede causar listeriosis, una infección cuyos principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza y diarrea.
A pesar de que es tratable con antibióticos, puede ser sumamente riesgosa en mujeres embarazadas y personas con sistema inmunitario debilitado.
De acuerdo al reporte oficial publicado por la autoridad regional, esta bacteria fue encontrada en paquetes del producto "Arrollado huaso con ají laminado, en formato de 300 gramos".
🔴 Alerta alimentaria.— Seremi Salud Ñuble (@SeremiSalud16) June 6, 2026
En el marco de la vigilancia regional de microbiología en alimentos, se detectó la presencia de Listeria monocytogenes en “Arrollado huaso con ají laminado 300gr”, elaborado por la fábrica de cecinas Los Andes de Chillán. pic.twitter.com/E8fb1oYL0B
El documento detalla que este problema afecta a una partida específica de alimentos que fue elaborada el 30 de mayo de 2026 y cuya fecha de vencimiento está fijada para el 19 de junio del mismo año.
En este sentido, la Seremi extendió la advertencia a las 21 comunas de la región e hizo un llamado urgente a la comunidad a evitar por completo el consumo de este producto.