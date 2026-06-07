Autoridades emiten alerta por hallazgo de bacteria en conocida empresa chilena de cecinas

Se trata de un microorganismo que causa listeriosis, una infección con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea, que puede ser altamente riesgosa en mujeres embarazadas y personas con sistema inmunitario debilitado.

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la región de Ñuble, emitió una alerta alimentaria tras detectar la presencia de la peligrosa bacteria Listeria monocytogenes en una cecina elaborada por la conocida empresa Los Andes de Chillán.

Este microorganismo está presente en embutidos y lácteos contaminados, y puede causar listeriosis, una infección cuyos principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza y diarrea.

A pesar de que es tratable con antibióticos, puede ser sumamente riesgosa en mujeres embarazadas y personas con sistema inmunitario debilitado.