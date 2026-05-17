OMS declara emergencia sanitaria internacional por brote de ébola en África

La cepa detectada no cuenta actualmente con vacunas aprobadas y ya suma decenas de muertes sospechosas.

La Organización Mundial de la Salud declaró este domingo una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda.

Se trata del segundo nivel de alerta más alto emitido por el organismo sanitario internacional.

OMS descarta que se trate de una pandemia

A través de un comunicado emitido en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud señaló que el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo “constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Sin embargo, aclaró que la situación “no cumple con los criterios” para ser considerada una pandemia.

La declaración corresponde a uno de los niveles de alerta establecidos por el Reglamento Sanitario Internacional.