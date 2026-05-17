OMS declara emergencia sanitaria internacional por brote de ébola en África
- Domingo 17 de mayo de 2026
- 11:44 hrs
La cepa detectada no cuenta actualmente con vacunas aprobadas y ya suma decenas de muertes sospechosas.
La Organización Mundial de la Salud declaró este domingo una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda.
Se trata del segundo nivel de alerta más alto emitido por el organismo sanitario internacional.
OMS descarta que se trate de una pandemia
A través de un comunicado emitido en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud señaló que el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo “constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional”.
Sin embargo, aclaró que la situación “no cumple con los criterios” para ser considerada una pandemia.
La declaración corresponde a uno de los niveles de alerta establecidos por el Reglamento Sanitario Internacional.
Variante no tiene vacuna disponible
El ébola provoca una fiebre hemorrágica altamente contagiosa y continúa siendo una enfermedad de alto riesgo sanitario.
La preocupación internacional se centra en que la variante Bundibugyo actualmente no cuenta con vacunas aprobadas, a diferencia de la cepa Zaire, contra la cual sí existen tratamientos y vacunas eficaces.
Casos y muertes reportadas
Según cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud hasta el 16 de mayo:
Se confirmaron 8 casos en laboratorio
Existen 246 casos sospechosos
Se registran 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri
Además, se confirmó un caso en Kinshasa y una muerte en Uganda correspondiente a viajeros provenientes de Ituri.
Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana informó 88 muertes probables vinculadas al virus sobre un total de 336 casos sospechosos.