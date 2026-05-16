''Eres un mono'': Detienen a ejecutivo chileno por insultos racistas y homofóbicos en Brasil
- Sábado 16 de mayo de 2026
- 10:04 hrs
Captura de redes sociales.
De acuerdo a distintos medios, el sujeto identificado como Germán Naranjo Maldini, trabaja en la empresa pesquera Landes, la cual emitió un comunicado público condenando la situación. Mientras tanto, la justicia brasileña emitió una orden de arresto por delito racial.
Un ciudadano chileno fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, Brasil, tras protagonizar un grave acto de discriminación en un vuelo de Latam hacia la ciudad de Frankfurt, Alemania.
El hecho ocurrió el pasado domingo 10 de mayo, momento en el que el individuo identificado como Germán Naranjo Maldini, según distintos medios, intentó abrir la puerta del avión en pleno vuelo.
Al ser contenido por los tripulantes de cabina, el sujeto comenzó a lanzar insultos de índole racista y homofóbico contra los presentes, hablando de "piel negra", "olor a negro, a brasileño" y vociferando que "para mí es un problema ser gay".
"Negro, mono, no te conozco... Eres un mono. Los monos andan en los árboles", gritó mientras realizaba chillidos de primate.
El suceso quedó grabado en cámara, y tras viralizarse en internet, se descubrió que Naranjo es un ejecutivo de la pesquera Landes, que emitió un comunicado público sobre la situación.
"Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su Política de No Discriminación, que rige para todos los colaboradores de la empresa", indica el documento.
"La compañía se encuentra recabando mayores antecedentes para adoptar las decisiones que correspondan conforme a sus protocolos internos y la normativa vigente", añadió la declaración.
Mientras tanto, el Tribunal Federal de Brasil emitió una orden de arrestro preventivo en contra de Naranjo, quien puede arriesgar penas de entre 2 y 5 años de cárcel y una multa por delito racial.