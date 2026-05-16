''Eres un mono'': Detienen a ejecutivo chileno por insultos racistas y homofóbicos en Brasil

Captura de redes sociales.

De acuerdo a distintos medios, el sujeto identificado como Germán Naranjo Maldini, trabaja en la empresa pesquera Landes, la cual emitió un comunicado público condenando la situación. Mientras tanto, la justicia brasileña emitió una orden de arresto por delito racial.

Un ciudadano chileno fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, Brasil, tras protagonizar un grave acto de discriminación en un vuelo de Latam hacia la ciudad de Frankfurt, Alemania. El hecho ocurrió el pasado domingo 10 de mayo, momento en el que el individuo identificado como Germán Naranjo Maldini, según distintos medios, intentó abrir la puerta del avión en pleno vuelo. Al ser contenido por los tripulantes de cabina, el sujeto comenzó a lanzar insultos de índole racista y homofóbico contra los presentes, hablando de "piel negra", "olor a negro, a brasileño" y vociferando que "para mí es un problema ser gay".