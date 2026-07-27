Anuncian vertimiento controlado desde Embalse Ancoa de Linares

La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, notificó a las comunidades locales sobre el inicio de un vertimiento controlado de agua desde el Embalse Ancoa, en la comuna de Linares, a partir de las 16:00 horas de este lunes 27 de julio.

Debido a esta medida preventiva y operativa, se prevé un aumento paulatino en el caudal del río Ancoa. Frente a este escenario, los organismos de emergencia realizaron un llamado a la precaución a todos los vecinos que habitan en los sectores aledaños.

La coordinación de esta maniobra fue abordada durante una reunión liderada por el delegado presidencial, Christian González Monsalve. El encuentro de seguridad se desarrolló en la Escuela de Artillería de Linares con el objetivo de monitorear los cursos de acción y activar los protocolos preventivos correspondientes.