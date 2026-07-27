Sorpresiva renuncia del Seremi de Vivienda del Maule a menos de cinco meses de asumir

La renuncia voluntaria fue comunicada de manera formal al ministro de la cartera, Iván Poduje, y se hará efectiva a partir de este jueves 1 de agosto de 2026.

El gabinete regional sufre una baja inesperada en una de sus áreas más sensibles. Patricio Ponce Arqueros, quien hasta ahora se desempeñaba como Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo en la Región del Maule, decidió dar un paso al costado y abandonar sus funciones.

La renuncia voluntaria fue comunicada de manera formal al ministro de la cartera, Iván Poduje, y se hará efectiva a partir de este jueves 1 de agosto de 2026. Su salida del aparato estatal marca un mandato extremadamente breve, ya que el profesional no alcanzó a cumplir siquiera cinco meses al mando de la institución en la zona.

Esta rápida rotación en el cargo genera un escenario de incertidumbre administrativa en un ministerio que requiere continuidad para la ejecución de presupuestos millonarios y la planificación territorial.

Los motivos detrás de la salida en el Minvu Maule

Aunque la versión oficial se enmarca en una dimisión voluntaria, los antecedentes apuntan a factores netamente administrativos y contractuales. De acuerdo con información recabada por VLN Radio, la decisión de la ahora exautoridad estaría estrechamente vinculada a la implementación de nuevos marcos regulatorios a nivel central.

Estas recientes normativas fijan modificaciones en el sistema de remuneraciones y establecen nuevos topes salariales para quienes ejercen cargos como autoridades regionales. Este cambio en las condiciones económicas habría sido el detonante para que Ponce optara por dejar la representación del ministerio.

La situación abre un debate sobre cómo las nuevas escalas de sueldos en el servicio público podrían estar afectando la retención de profesionales y técnicos en puestos de alta dirección a nivel regional.