Corfo Maule lanza fondos por más de $604 millones para potenciar a emprendedores de la región

El Comité de Desarrollo Productivo Regional abrirá ocho nuevas convocatorias entre el 8 y el 15 de mayo, beneficiando directamente a empresas locales bajo una estrategia de reactivación económica.

El Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR) de Corfo Maule, liderado por el Gobernador Regional Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, anunció la apertura de ocho nuevas convocatorias destinadas a fortalecer el ecosistema emprendedor. Con una inversión superior a los $604 millones, la iniciativa busca impulsar la innovación, competitividad y creación de empleo en las diversas comunas de la Región del Maule.

Instrumentos de financiamiento y beneficiarios

Las nuevas líneas de apoyo consideran una variedad de instrumentos diseñados para distintas etapas del desarrollo empresarial. Entre los programas destacados se encuentran:

Emprendimiento: Semilla Inicia y Semilla Expande.

Innovación: Innova Región y Viraliza Formación.

Asociatividad: Red Proveedores, Red Asociativa y Red Mercados.

Según las estimaciones oficiales, estas herramientas beneficiarán de manera directa a 20 empresas y proyectan un impacto indirecto en más de 250 personas vinculadas a la actividad productiva regional.

"Cuando crecen nuestros emprendedores, crece la región"

El Gobernador Regional, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, enfatizó la importancia de poner estos recursos a disposición de la comunidad local para fomentar proyectos que aporten al desarrollo del territorio.

"Desde el Gobierno Regional queremos ratificar nuestro compromiso, acompañarlos, apoyarlos y ser parte de sus proyectos. Porque cuando crecen nuestros emprendedores, crece toda nuestra región", señaló la autoridad.

Asimismo, hizo un llamado a los interesados a mantenerse informados a través de los canales oficiales y postular mediante el sitio web www.corfo.gob.cl.

Una inversión total que supera los $1.500 millones

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Juan Eduardo Prieto, explicó que estas nuevas convocatorias forman parte de un despliegue económico mucho mayor bajo la administración del Presidente Kast.

Prieto detalló que, además de los $604 millones actuales, se está ejecutando una cartera que incluye el programa Activa Inversión (casi $419 millones) y proyectos de continuidad que superan los $480 millones. En total, el despliegue del Comité de Desarrollo Productivo Regional supera los $1.521 millones de pesos.

"Estamos dando pasos concretos en esta agenda de reactivación, inyectando recursos directos al corazón de nuestra productividad", afirmó el Delegado Presidencial.

Modernización y nuevas tecnologías

La Seremi de Economía del Maule, Katherine Núñez, destacó que la estrategia busca potenciar sectores estratégicos, promoviendo la modernización de las PYMES locales.

"Estas convocatorias buscan justamente apoyar proyectos que incorporen nuevas tecnologías, mejoren su competitividad y generen más oportunidades de desarrollo", comentó Núñez, citando la visión del ministro Daniel Mass sobre la construcción del crecimiento económico desde las regiones.