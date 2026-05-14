Complejo volcánico Laguna del Maule: Expertos explican por qué no ha hecho erupción pese a presión de magma

Pese a la enorme acumulación de magma, el complejo no ha hecho erupción en los últimos dos mil años.

Un reciente estudio liderado por Mauro Navarrete, investigador del Departamento de Geofísica (DGF) de la Universidad de Chile, arrojó nuevas luces sobre el inusual comportamiento del complejo volcánico Laguna del Maule. Ubicado en plena Cordillera de los Andes, a solo siete kilómetros de la frontera con Argentina, el sector ha registrado un alzamiento de superficie de aproximadamente cuatro metros en los últimos siete años, despertando el interés de la comunidad científica internacional.

La investigación, titulada "Long Unrest (2007-2025) at Laguna del Maule", utiliza datos sísmicos y geodésicos para explicar por qué, pese a la enorme acumulación de magma, el complejo no ha hecho erupción en los últimos dos mil años.

Un reservorio a 4 kilómetros de profundidad

Según el modelo presentado por Navarrete, el fenómeno se debe a la acumulación de magma en un reservorio situado a cuatro kilómetros bajo la superficie. Esta presión constante provoca que el terreno se "infle" a una tasa de 30 centímetros anuales.

La clave de por qué este exceso de presión no ha desencadenado una explosión reside en la interacción con las fallas geológicas adyacentes.

“Observamos que en la corteza de las zonas adyacentes al reservorio hay lugares con fallas que se deslizan como consecuencia de la sismicidad. Esa dilatación permitiría que las fallas se muevan y que los gases asciendan a través de ellas sin que se produzca una erupción”, explicó el investigador.

El rol del CO₂ y la Falla Troncoso

El estudio vincula estos movimientos con la emanación de dióxido de carbono (CO₂) detectada en la Falla Troncoso (al suroeste del complejo). Este hallazgo sugiere que el sistema volcánico tiene una especie de "válvula de escape" natural: el movimiento de las fallas y el magma trabajan en conjunto para sostener la deformación a largo plazo, liberando presión mediante gases y enjambres sísmicos.

¿Existe riesgo de una erupción inminente?

Pese a la estabilidad actual, el nivel de presión es crítico. El investigador del DGF señaló que modelos teóricos indican que una presión de entre 10 y 40 megapascales sería suficiente para que el magma rompa la corteza y llegue a la superficie.

Sin embargo, las características "especiales" de este reservorio han permitido que el complejo volcánico se mantenga en un estado de inquietud prolongada sin estallar. La última vez que la Laguna del Maule registró una erupción fue hace dos mil años, lo que refuerza la necesidad de un monitoreo constante mediante datos de GNSS y sismología para anticipar cualquier cambio en este delicado equilibrio.