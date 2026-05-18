Agrosuper presentó su Reporte de Sustentabilidad 2025 a medios regionales destacando principales avances de su gestión

En dos encuentros con la prensa local, la compañía resaltó las principales iniciativas en materia ambiental, social y de gobernanza del último año.

Con el objetivo de dar a conocer los principales avances de su gestión 2025, Agrosuper presentó su nuevo Reporte de Sustentabilidad a representantes de la prensa local. A través de dos desayunos, que contaron con la presencia de más de 30 periodistas de O’Higgins y la RM (San Pedro y Melipilla), la compañía hizo un balance del último año, marcado por el crecimiento y la continuidad operacional.

En ese contexto, el subgerente de Comunicaciones Externas de Agrosuper, Andrés Parodi, destacó la relevancia de esta instancia de vinculación con los medios locales. "Fue un espacio de conversación muy valioso, que nos permitió compartir nuestros principales desafíos y avances del último año en diferentes materias”, señaló el ejecutivo, agregando que "los medios regionales son un puente de conexión con nuestros vecinos de las 25 comunas en las que estamos presentes, por eso, la necesidad de generar instancias como éstas”.

En el ámbito social, el nuevo reporte detalla la contribución de la empresa a partir de los programas de vinculación con las comunidades con foco en Emprendimiento, Educación, Vida Saludable y Desarrollo Local. Gracias a esta gestión, más de 195 mil vecinos de 25 comunas fueron beneficiados en 2025.

En materia ambiental, destaca una disminución del 13,7% en la huella de carbono (alcances 1 y 2) respecto del año anterior. Asimismo, bajo su estrategia de economía circular, la compañía logró que un 76,3% de sus residuos orgánicos fueran revalorizados, transformándolos en fertilizante para la agricultura local.

Finalmente, en el ámbito económico, el documento destaca el compromiso de Agrosuper con sus más de 6.554 proveedores, priorizando la contratación de empresas locales, así como también, la relación con sus más de 62 mil clientes en 55 países, fortaleciendo su presencia, tanto a nivel nacional como internacional.