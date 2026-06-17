Agrosuper inicia nuevo ciclo de su programa Capital Emprendedor 2026 con más de 220 participantes

La iniciativa, que busca contribuir al desarrollo de emprendedores, cumple seis años de trayectoria potenciando negocios locales en 15 comunas donde la compañía cuenta con operaciones.

A través de dos ceremonias realizadas en las dependencias de Inacap sede Rancagua, Agrosuper dio inicio oficial a una nueva versión de su programa Capital Emprendedor, iniciativa que busca contribuir al desarrollo económico de las comunidades por medio de capacitaciones, mentorías y acompañamiento a pequeños negocios de la región.

Las jornadas contaron con la participación de emprendedores de primer y segundo año del programa, junto a autoridades comunales y representantes de Inacap y Fundación La Semilla, quienes apoyan la ejecución de este proyecto. En ese contexto, el nuevo ciclo del programa reunió a emprendedores provenientes de las comunas de Mostazal, Graneros, Codegua, Doñihue, Rancagua, Machalí, Requínoa y Rengo.

Durante los encuentros, los asistentes conocieron los principales contenidos y desafíos de esta versión, la cual contempla la entrega de herramientas orientadas al fortalecimiento de los negocios en materias de formalización, modelo de gestión, marketing y uso de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de sus emprendimientos, como novedad en esta nueva versión del programa.

Dentro de las autoridades, estuvo presente el alcalde de Codegua, José Alexis Flores, quien valoró el impacto de la iniciativa en los vecinos de la zona. “Lo más importante es la capacitación. Que los emprendedores puedan aprender, mejorar sus productos, fortalecer sus conocimientos y recibir apoyo para seguir creciendo es fundamental. Por eso siempre recomendamos participar en iniciativas como esta”, sostuvo la autoridad comunal.

El jefe de programas de Intervención de Agrosuper, Miquel Colomer, destacó el compromiso de los distintos actores involucrados y el enfoque del programa para este nuevo período. “Queremos mostrar el valor que tiene este programa para cada uno de los emprendedores”, afirmó, agregando que “este año tendremos espacios presenciales donde abordaremos temáticas como formalización y análisis de costos, entregando herramientas concretas para fortalecer sus proyectos”.

Desde la academia, la directora de Vinculación con el Medio de Inacap Sede Rancagua, María José Buamscha, valoró la continuidad de esta alianza. “Para Inacap es sumamente enriquecedor ser parte de este programa. El emprendimiento es un motor para el desarrollo del país y estamos comprometidos con aportar conocimientos y herramientas que permitan a los emprendedores crecer y enfrentar de mejor manera sus desafíos”, indicó.

Por su parte, el director territorial de la Zona Centro de Fundación La Semilla, Daniel Brito, destacó el carácter colaborativo de la iniciativa: “Capital Emprendedor reúne al mundo privado, social, académico y público en torno a un objetivo común. Además, entrega capacitaciones adaptadas a los requerimientos reales de los emprendedores, lo que permite generar un acompañamiento pertinente y efectivo”, afirmó.

Este 2026, el programa Capital Emprendedor cumple seis años de trayectoria, consolidándose como un pilar dentro del ecosistema de emprendedores de la Región de O´Higgins. Desde su creación en 2020, más de 1.500 emprendedores han sido parte de este proceso de formación, contribuyendo al desarrollo económico de las comunidades.