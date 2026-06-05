Agrosuper cerró exitosa convocatoria 2026 de 'Capital Emprendedor' con más de 400 postulaciones en ocho comunas de la región

Desde su creación en 2020, el programa ha beneficiado a más de 1.500 personas en tres regiones del país, contribuyendo al desarrollo económico local a través de herramientas concretas de capacitación y financiamiento.

Un total de 429 emprendedores de la Región de O’Higgins finalizaron exitosamente su proceso de postulación a una nueva convocatoria de “Capital Emprendedor” de Agrosuper, programa que busca impulsar el crecimiento de los negocios locales a través de herramientas prácticas, mentorías y el acceso a financiamiento.

La convocatoria sumó participantes de las comunas de Graneros, Mostazal, Codegua, Doñihue y sectores rurales de Rancagua, Machalí, Requínoa y Rengo. En estas localidades, la iniciativa, desarrollada en conjunto con INACAP y Fundación La Semilla, contempla espacios de vinculación con el medio y herramientas prácticas orientadas a potenciar de manera integral los negocios locales.

En el marco de esta nueva convocatoria, el jefe de Programas Comunitarios de Agrosuper, Miquel Colomer, valoró el interés de los participantes. “Estamos muy contentos por la gran respuesta que tuvo esta nueva convocatoria de Capital Emprendedor. Vemos un gran interés de los emprendedores por seguir capacitándose, fortaleciendo de esta manera sus negocios y generando nuevas oportunidades de desarrollo en sus comunidades”, señaló, agregando que “este programa busca precisamente acompañarlos en ese camino, brindándoles herramientas y espacios de aprendizaje que contribuyan a potenciar sus iniciativas”.

Desde su creación en 2020, Capital Emprendedor ha beneficiado a más de 1.500 emprendedores de las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana, promoviendo el crecimiento de iniciativas locales y el fortalecimiento de las economías locales.