A través de documental Liceo Antonio Varas rinde homenaje a Loceras de Pilén

Con el objetivo de resaltar el patrimonio vivo e inmaterial de nuestro territorio el taller de Cine Documental del Liceo Antonio Varas de Cauquenes, realizó un sentido homenaje a las Loceras de Pilen, a través de un video documental en el salón auditorio del establecimiento.

El taller de Cine Documental del Liceo Antonio Varas, integrado por alumnos de diversos cursos del establecimiento y a cargo del docente Héctor Cruzat se lució al presentar el material elaborado por los mismos alumnos, dando cuenta de la vida de una de las más antiguas Loceras de Pilén, Delfina Aguilera Lara, y a través de ella, destacando el invaluable aporte a la identidad patrimonial de la comuna de todas las mujeres que desarrollan este noble oficio.

A la presentación del video documental se invitó a todas las Loceras de Pilén, reconocidas el año 2012 como Tesoro Humano Vivo por el Estado de Chile, a través del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy Ministerio de la Cultura, Artes y Patrimonio, bajo los lineamientos de la UNESCO.

Las famosas artesanas de Cauquenes se dieron cita en el salón auditorio del LAV, donde también la Municipalidad de Cauquenes, a través de la Casa de la Cultura, presentó un video testimonial del trabajo de las Loceras como complemento, por lo que estuvo presente el alcalde de Cauquenes, Jorge Muñoz Saavedra, junto a concejales de la comuna y profesionales del municipio.

En la ocasión, los anfitriones del encuentro fueron el Director del LAV, Juan Esteban Solorza y el Director Ejecutivo del SLEP, Julio González Reyes, quienes valoraron y felicitaron el trabajo realizado por los estudiantes, los que recibieron en la ocasión un diploma de reconocimiento por su participación en el taller.

Al respecto, González destacó también no solo la actuación de los estudiantes y el trabajo que hubo detrás de este rescate patrimonial, sino que también, a su juicio, el documental genera un acercamiento con lo que es la tradición campesina. “Yo no sé cuantos de los estudiantes del liceo o de los establecimientos nuestros conocen a las Loceras de Pilén, entonces está el reconocimiento de esta tradición y el desarrollar una capacidad de observación del terreno a través del lente de una cámara… capacidad artística y ahí hay que felicitar al profesor y al liceo”, expresó.

Por su parte, el alcalde valoró significativamente el trabajo realizado por el taller de Cine Documental y por el profesor a cargo. “Estos documentales son espectaculares y tengo una deuda con ellos”, expresó, refiriéndose a los alumnos del taller de traerles a Felipe Carmona, cauquenino y ex compañero del edil, director de documentales y cine, como la película Penal Cordillera, “para hacerles una charla motivacional para que crean que esto no es más allá de una entretención o ramo del colegio, sino que se puede convertir en un estilo de vida o en una carrera profesional”, señaló.

Como un “bonito reconocimiento” destacó la locera Delfina las dos proyecciones efectuadas en honor al trabajo que realizan ella y sus compañeras de labor. “Porque la gente no valoriza el trabajo, cuando lo ven haciéndolo, ahí lo aprecian, por lo que es muy bonito un reconocimiento así, porque lo ve todo el mundo”, comentó

Cruzat mencionó en la ocasión que el proyecto del documental se fue dando en distintas fases, partiendo con la confección del guion “y conforme a eso se fue organizando el grupo para que pudieran actuar”, agregando que las locaciones se realizaron en el mismo sector de Pilén y que quedó muy contento con los resultados del cortometraje. “Hay que seguir, hay otros temas que rescatar, ya que el taller no es solo para rescatar historias de ficción, sino que también recuperar nuestros mitos, costumbres y hacerlos atractivos para los estudiantes”, dijo.

El Taller de Cine Documental ya ha realizado otras variadas piezas, como la producción que fue reconocida por el Centro Cultural de La Moneda y su Cineteca Nacional de Chile, cortometraje denominado “2040, un Paradigma Humano” el que puede ser visto en el canal YouTube del LAV, donde hay material de varias generaciones del Taller de Cine Documental (https://www.youtube.com/@tallerdecine-documentallav5809).