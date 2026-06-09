600 familias en Talca recibieron sus nuevos departamentos

El megaproyecto "Mirador Caiván 1" contempla viviendas de 60 metros cuadrados. Autoridades confirmaron además la pronta habilitación de otros 540 hogares en la capital del Maule.

El Gobierno concretó este viernes la entrega de 600 nuevos departamentos en Talca, correspondientes al conjunto habitacional "Mirador Caiván 1". La ceremonia benefició a familias del Programa Fondo Solidario de Elección de la Vivienda y busca reducir el déficit habitacional en la Región del Maule.



Las nuevas viviendas cuentan con 60,57 metros cuadrados, distribuidas en edificios de cinco pisos. Cada departamento incluye living-comedor, cocina, logia, tres dormitorios y un baño.

El proyecto incorpora hogares adaptados para personas con discapacidad y cupos destinados a sectores medios, fomentando la integración social.

Los vecinos dispondrán de más de 8.200 metros cuadrados de áreas verdes. El complejo habitacional también suma cuatro salas multiuso y estacionamientos por departamento.

El fin de años de espera para los vecinos

Marcela Rojas, presidenta de la etapa cuatro del condominio, valoró el término del proceso. "Fueron años de lucha y de situaciones complejas, pero eso ha quedado atrás", afirmó la dirigente.

Las 600 familias beneficiadas enfrentan ahora el desafío de organizarse barrialmente. "Iniciamos una nueva etapa, nueva vida y muchos desafíos para vivir en comunidad”, agregó la propietaria.

Política habitacional en la Región del Maule

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Patricio Ponce, lideró la entrega de las llaves. La autoridad destacó la necesidad de concretar el traspaso habitacional rápidamente, sorteando incluso las recientes condiciones climáticas.

“Tenemos una política habitacional de lujo que entrega un alto estándar", aseguró Ponce durante la ceremonia de inauguración.

El Seremi de Gobierno, Hans Heyer, apuntó al compromiso del Ejecutivo en esta materia. "Como lo dijo el Presidente Kast en su cuenta pública, queremos pasar de un país de arrendatarios a un país de propietarios”, sentenció.

A nivel local, la expansión habitacional continúa. En el costado oriente del recinto ya se construye "Mirador Caiván 2", etapa que aportará 540 departamentos adicionales y que presenta un 50% de avance.