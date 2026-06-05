43 organizaciones sociales podrán fortalecer la seguridad de sus comunidades gracias al programa 'Fondo Vecino' de Agrosuper

A través de este programa, los beneficiarios podrán adquirir elementos como cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y cierres perimetrales para la protección de su entorno.

Un total de 43 organizaciones de 25 comunas de las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana fueron beneficiadas a través del programa Fondo Vecino Agrosuper 2026, iniciativa que busca contribuir al fortalecimiento de diversas organizaciones sociales, apoyando la implementación de proyectos en materia de seguridad comunitaria.

La convocatoria estuvo abierta entre el 13 de abril y el 11 de mayo recibiendo más de 130 postulaciones en esta línea. Entre las organizaciones seleccionadas destacan iniciativas como instalación de luminarias, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y botones de pánico, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevención de delitos, recuperando espacios públicos en las distintas comunas.

En el marco de la adjudicación del primer Fondo Vecino de este año, el jefe de Programas Comunitarios de Agrosuper, Miquel Colomer, destacó el compromiso de la compañía con las comunidades. “Esta iniciativa nos permite avanzar en soluciones concretas que son levantadas directamente por los propios vecinos. En esta nueva versión, la seguridad fue una prioridad, y estamos muy contentos de poder apoyar a las organizaciones que buscan mejorar la protección de sus espacios y la calidad de vida de sus vecinos”, señaló.

Entre los proyectos ganadores de esta convocatoria se encuentran también la implementación de cierres perimetrales en sedes sociales y recintos deportivos, la adquisición de equipamiento para el combate de incendios forestales en zonas rurales y la instalación de sistemas de iluminación en espacios comunitarios.

Los resultados de la postulación se encuentran disponibles en el sitio web www.vecinoemprendedor.cl. Durante los meses de julio y octubre se abrirán nuevas convocatorias del Fondo Vecino, orientadas a proyectos en materia de educación y desarrollo comunitario, con el propósito de seguir contribuyendo al bienestar de las comunidades donde la empresa está presente.