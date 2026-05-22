Influencer chilena crea el 'completo italiano fit' con solo 342 calorías

El secreto radica en una vienesa casera de pollo y una mayonesa elaborada completamente sin aceite.

El completo italiano es, sin lugar a dudas, uno de los tesoros gastronómicos más queridos y consumidos en Chile. Sin embargo, su alto aporte calórico suele ser el enemigo número uno de quienes buscan cuidar la línea o se encuentran bajo regímenes alimenticios estrictos. Para romper con este mito, la reconocida influencer fitness chilena Francisca Duarte, popularmente conocida en el mundo digital como “Sweet Fran”, revolucionó las redes sociales al viralizar una innovadora versión saludable ("fit") del tradicional completo italiano.

Según asegura la creadora de contenido, su preparación mantiene intacta la abundancia y el sabor del clásico bocado, pero con un registro nutricional sorprendente: apenas 342 calorías y 27,6 gramos de proteína por unidad.

El "Método 1350" y el secreto de los tres ingredientes clave

Esta aplaudida preparación no es una idea al azar, sino que forma parte de su denominado “Método 1350”, una rutina alimenticia de su autoría enfocada en consumir dicha cantidad de contenido calórico diario junto a un alto porcentaje proteico para optimizar la pérdida de grasa.

En una entrevista concedida a Las Últimas Noticias (LUN), Duarte explicó que el objetivo central era diseñar un completo que mantuviera la misma textura, saciedad y sensación en el paladar que el tradicional, pero reduciendo drásticamente las calorías totales. Para lograr esta hazaña, la influencer intervino estratégicamente los tres pilares más calóricos de la receta original: la salchicha, la mayonesa y la palta.

La Vienesa: Reemplaza la salchicha ultraprocesada tradicional de cerdo o pavo por una preparación 100% casera elaborada a base de pechuga de pollo y aliños naturales.

La Palta: Con el fin de disminuir la densa carga calórica de las grasas de la palta sin sacrificar la clásica textura cremosa sobre el pan, mezcla la palta molida con quesillo en partes proporcionales.

La Mayonesa: Diseñó una fórmula única que se elabora completamente sin una sola gota de aceite.

Una mayonesa cremosa hecha a base de puras proteínas

Uno de los puntos que más curiosidad e interacciones generó entre sus miles de seguidores fue precisamente la receta de su "mayonesa fit". Según detalló a LUN, el truco consiste en preparar una emulsión utilizando huevo entero y sometiéndolo a un proceso de enfriado rápido, logrando replicar de forma idéntica la densidad y cremosidad de la salsa clásica comercial.

“La densidad y la cremosidad las aporta casi puras proteínas”, aseguró Sweet Fran, destacando que es una preparación de culto que realiza desde el año 2013 y que mantiene disponible de forma gratuita en su perfil de Instagram.

Pensado para el consumo diario en déficit calórico

Francisca Duarte, quien acumula una vasta comunidad en plataformas digitales compartiendo rutinas de entrenamiento, tips de suplementación y reversiones saludables de la comida típica chilena, recalcó que este plato es ideal para los procesos de pérdida de peso.