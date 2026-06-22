Hasta el 30 de junio estará disponible la postulación al Subsidio DS1 2026. Conoce los requisitos, montos mínimos de ahorro, modalidades de postulación y las opciones que entrega el programa para comprar una vivienda o construir en sitio propio.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió el Primer Llamado Nacional 2026 del Subsidio para Sectores Medios (DS1), un beneficio destinado a familias que no son propietarias de una vivienda y que cuentan con capacidad de ahorro para complementar la compra o construcción de una casa.

El Subsidio DS1 2026 permite adquirir una vivienda nueva o usada, además de construir una propiedad en sitio propio o mediante densificación predial. El proceso de postulación estará disponible hasta las 16:00 horas del 30 de junio de 2026.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio DS1 2026?

Las personas interesadas en acceder al Subsidio DS1 2026 deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años de edad.

Contar con cédula de identidad vigente.

Disponer de una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

Mantener depositado el ahorro exigido al 29 de mayo de 2026.

Cumplir con las condiciones establecidas en el Registro Social de Hogares (RSH), según el tramo de postulación.

Desde el Minvu informaron además que, de manera excepcional para este llamado, no será necesario presentar un certificado de preaprobación de crédito hipotecario al momento de postular.