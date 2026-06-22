Subsidio DS1 2026: requisitos, ahorro mínimo y cómo postular al beneficio para comprar o construir una vivienda
- Lunes 22 de junio de 2026
- 18:51 hrs
Hasta el 30 de junio estará disponible la postulación al Subsidio DS1 2026. Conoce los requisitos, montos mínimos de ahorro, modalidades de postulación y las opciones que entrega el programa para comprar una vivienda o construir en sitio propio.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió el Primer Llamado Nacional 2026 del Subsidio para Sectores Medios (DS1), un beneficio destinado a familias que no son propietarias de una vivienda y que cuentan con capacidad de ahorro para complementar la compra o construcción de una casa.
El Subsidio DS1 2026 permite adquirir una vivienda nueva o usada, además de construir una propiedad en sitio propio o mediante densificación predial. El proceso de postulación estará disponible hasta las 16:00 horas del 30 de junio de 2026.
¿Quiénes pueden postular al Subsidio DS1 2026?
Las personas interesadas en acceder al Subsidio DS1 2026 deben cumplir con los siguientes requisitos:
Tener al menos 18 años de edad.
Contar con cédula de identidad vigente.
Disponer de una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.
Mantener depositado el ahorro exigido al 29 de mayo de 2026.
Cumplir con las condiciones establecidas en el Registro Social de Hogares (RSH), según el tramo de postulación.
Desde el Minvu informaron además que, de manera excepcional para este llamado, no será necesario presentar un certificado de preaprobación de crédito hipotecario al momento de postular.
¿Cuánto ahorro se necesita para postular al Subsidio DS1 2026?
Los montos mínimos de ahorro varían según el tramo al que se postule.
Para compra de vivienda
Tramo 1: 30 UF (aproximadamente $1.220.000).
Tramo 2: 40 UF (aproximadamente $1.625.000).
Tramo 3: 80 UF (aproximadamente $3.250.000).
Para construcción en sitio propio o densificación predial
Tramo 2: 30 UF (aproximadamente $1.220.000).
Tramo 3: 50 UF (aproximadamente $2.031.000).
¿Cuáles son las fechas de postulación al Subsidio DS1 2026?
El proceso contempla distintas modalidades de postulación:
Postulación automática
Disponible desde el 16 de junio hasta el 30 de junio de 2026.
Esta modalidad está dirigida a quienes participaron en el Segundo Llamado 2025 del Subsidio DS1 y no fueron seleccionados, siempre que mantengan los requisitos exigidos.
Postulación en línea
Disponible desde el 17 de junio hasta el 30 de junio de 2026.
Formulario de Atención Ciudadana
Disponible desde el 19 de junio hasta el 30 de junio de 2026.
El llamado permanecerá abierto hasta las 16:00 horas del último día del proceso.
¿Qué tramos considera el Subsidio DS1 2026?
El beneficio contempla tres tramos para todas las regiones del país.
Tramo 1
Permite exclusivamente la compra individual de viviendas nuevas o usadas.
Tramo 2 y Tramo 3
Permiten:
Compra de viviendas nuevas o usadas.
Construcción en sitio propio.
Densificación predial.
Postulaciones individuales o colectivas
¿Dónde postular al Subsidio DS1 2026?
Las postulaciones se realizan a través de las plataformas digitales habilitadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Para completar el trámite, los interesados deben contar con Clave Única vigente. Asimismo, quienes participaron en llamados anteriores pueden revisar si tienen una propuesta automática de postulación disponible en el sistema.
El Subsidio DS1 2026 busca facilitar el acceso a la vivienda para familias de sectores medios, entregando apoyo estatal para concretar la compra o construcción de una propiedad mediante un sistema que combina ahorro personal y financiamiento complementario.
Revisa también: otros beneficios habitacionales vigentes durante 2026, como los programas de arriendo y subsidios destinados a familias que buscan acceder a una vivienda propia.