Sernac oficia a Entel, Claro y Movistar por traspaso 'sin consentimiento' de clientes

El organismo fiscalizador detectó que miles de usuarios fueron migrados de manera unilateral a la empresa Tuves HD. Consumidores denuncian alzas de precios, canales eliminados y severas dificultades para dar de baja los servicios.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tomó cartas en el asunto ante un masivo flanco de denuncias en el mercado de las telecomunicaciones. El organismo autónomo dictó un oficio urgente en contra de las compañías Entel, Claro, Movistar y Tuves. La acción fiscalizadora busca exigir explicaciones formales ante el presunto traspaso masivo e irregular de clientes de televisión satelital hacia la firma Tuves HD.

La indagatoria del ente protector se activó tras detectar un patrón de conducta que vulneraría de forma directa la Ley del Consumidor, gatillando modificaciones unilaterales y cobros injustificados.

Migraciones forzosas y alzas en las boletas

A la fecha, el Sernac ya ha recepcionado más de cien reclamos formales provenientes de diversas regiones del país. Según los relatos recopilados por el organismo, Claro, Movistar y Entel habrían cedido sus carteras de clientes de televisión satelital a Tuves HD sin contar con el consentimiento previo, expreso y por escrito de los titulares de las cuentas.

Una vez concretada esta migración "fantasma", los usuarios comenzaron a reportar una serie de anomalías en sus prestaciones:

Modificaciones comerciales: El nuevo operador (Tuves HD) no estaría respetando los contratos originales pactados con las empresas matrices.

Aumentos de precios: Los afectados acusan alzas unilaterales en los valores de sus mensualidades.

Pérdida de beneficios: Se detectó la eliminación arbitraria de promociones y beneficios de costo cero que los clientes mantenían vigentes.

Parrilla programática: Usuarios acusan la eliminación de canales de televisión sin previo aviso, además de cambios arbitrarios en los ciclos de facturación de sus boletas.

El "peloteo" corporativo que impide dar de baja los contratos

Uno de los puntos más críticos identificados en la investigación apunta a las severas barreras que imponen las compañías cuando los clientes intentan renunciar al servicio ante la molestia del traspaso.

Según detalló el Sernac, los consumidores acusan quedar atrapados en un constante "peloteo" de responsabilidades. Al intentar cancelar los planes, las firmas originales (Entel, Claro y Movistar) derivan a los usuarios con Tuves HD, mientras que el nuevo operador devuelve la responsabilidad a las marcas de origen. Esta triangulación impide concretar la baja definitiva de los contratos, provocando que las empresas sigan emitiendo boletas de cobro por servicios que los clientes ya no desean o que, derechamente, denuncian que no se están ejecutando.

Los antecedentes exigidos por el Sernac

Con este oficio, las empresas de telecomunicaciones tendrán un plazo acotado para entregar al Sernac un informe detallado que responda a los siguientes ejes:

Consentimiento: Entregar copias de los documentos que acrediten que los clientes aceptaron de forma expresa y libre la cesión o modificación de sus contratos. Cronología: Precisar las fechas exactas en que terminaron los servicios de Claro, Movistar y Entel, y cuándo se activó el cobro de Tuves. Magnitud: Transparentar la cantidad total de usuarios afectados a nivel nacional y el número de reclamos internos ingresados. Mitigación: Detallar los planes de compensación, devoluciones de dinero y los plazos estipulados para responder a los clientes perjudicados.

El Sernac recordó de forma categórica que en Chile los usuarios de telecomunicaciones tienen el derecho inalienable a conocer las condiciones de lo que contratan, mantener sus parrillas programáticas y, fundamentalmente, poner término a sus contratos en el momento en que lo estimen conveniente, sin trabas corporativas.