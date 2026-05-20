¿Abrirán los supermercados? Conoce cómo funcionará el comercio este feriado del 21 de mayo

Malls, cines y cadenas de abastecimiento operarán de forma habitual, aunque algunos recintos podrían aplicar ligeras modificaciones en sus horarios.

Este jueves 21 de mayo se conmemora un nuevo aniversario de los combates navales de Iquique y Punta Gruesa ocurridos durante la Guerra del Pacífico en 1879. Al tratarse de una fecha de alta relevancia histórica, surge la tradicional duda entre los consumidores respecto al funcionamiento de los servicios. A diferencia de otras efemérides del calendario, el Día de las Glorias Navales no es un feriado irrenunciable en Chile.

Debido a esta condición legal, el comercio no está obligado a cerrar sus puertas. Centros comerciales, tiendas de retail y las grandes cadenas de supermercados están facultados para atender público con relativa normalidad a lo largo de todo el territorio nacional.

Ajustes horarios y compensación laboral

Pese a que la apertura está autorizada por ley, desde el sector privado advierten que algunos locales comerciales podrían ajustar de manera interna sus horarios de cierre o apertura. Esto responde directamente a la capacidad operativa de cada empresa y a que la legislación vigente obliga a los empleadores a otorgar compensaciones económicas o descansos alternativos a los trabajadores que cumplan funciones durante jornadas festivas.

Por esta razón, la recomendación a los usuarios es consultar directamente los canales digitales o redes sociales de su supermercado o mall predilecto antes de asistir, ante la eventualidad de que se aplique un cierre anticipado.

Entretención y servicios básicos operativos

El feriado de las Glorias Navales mantendrá una cartelera activa en lo que respecta al entretenimiento, la gastronomía y los suministros esenciales. Operarán de manera regular los siguientes rubros:

Entretención: Cines, teatros y centros comerciales.

Gastronomía: Restaurantes, cafeterías y locales de comida rápida.

Abastecimiento: Estaciones de servicio (bencineras) y farmacias de turno.

Por su parte, la red asistencial de salud —que incluye a hospitales públicos, clínicas privadas, servicios de urgencia primaria (SAPU) y farmacias— mantendrá sus turnos de contingencia totalmente activos para resguardar las necesidades de la población.

¿Cuáles son los feriados irrenunciables en Chile?

La normativa de la Dirección del Trabajo es estricta al señalar que en el país existen solo cinco fechas al año que poseen el carácter de feriado irrenunciable obligatorio para el sector del comercio. En esos días, los locales comerciales no pueden abrir bajo ninguna circunstancia, incluso si media un acuerdo previo de bonificación entre el trabajador y su empleador:

1 de enero: Año Nuevo. 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador. 18 de septiembre: Fiestas Patrias. 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército. 25 de diciembre: Navidad.

Los próximos descansos en el calendario 2026

Tras el término de este 21 de mayo, los chilenos deberán esperar un mes exacto para el siguiente respiro en el calendario. El próximo festivo está fijado para el domingo 21 de junio, fecha en que se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

No obstante, al caer día domingo, el impacto de descanso será menor para quienes tienen jornada de lunes a viernes. La buena noticia para los trabajadores llegará poco después, específicamente el lunes 29 de junio, jornada en que se celebra la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo, configurando de manera oficial el próximo fin de semana largo del año.