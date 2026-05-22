Reportan que Kathy Orellana está hospitalizada en Rancagua por un grave cuadro de salud

La recordada exfigura del programa "Rojo" llevaría más de diez días internada.

Una profunda ola de preocupación y hermetismo sacude al mundo del espectáculo chileno tras revelarse el delicado y complejo estado de salud que atraviesa la cantante Katherine "Kathy" Orellana. La artista permanece internada bajo estricta vigilancia médica en un centro asistencial de la ciudad de Rancagua, en la Región de O’Higgins.

De acuerdo con antecedentes entregados en exclusiva por CHV Noticias, la denominada "Morenaza de Rancagua" lleva más de diez días hospitalizada debido a una peritonitis, una grave inflamación del peritoneo que puede desencadenar severas complicaciones infecciosas generalizadas si no es tratada a tiempo.

La situación fue catalogada como especialmente crítica durante sus primeras jornadas de internación, oportunidad en la que fuentes médicas locales llegaron a especular sobre un presunto riesgo vital debido a la agresividad del cuadro clínico.

Redes sociales encendieron las alarmas de sus fanáticos

Hasta el cierre de esta edición, la exparticipante del extinto programa de talentos Rojo, fama contra fama no se ha referido de manera pública ni directa a su situación de salud. No obstante, el principal factor que encendió las alertas de sus fieles seguidores fue su repentina e inusual desaparición de las plataformas digitales, donde habitualmente mantiene una interacción diaria con su comunidad.

La última publicación realizada por la cantante en su cuenta oficial de Instagram data del pasado 24 de abril. Fue precisamente en esa última fotografía donde sus fanáticos y amigos se volcaron en masa para dejarle cientos de comentarios y cariñosos mensajes de aliento esperando su pronta mejoría: