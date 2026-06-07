Qué es el ''Niño Godzilla'', el fenómeno que traería lluvias intensas en la zona central de Chile
- Domingo 7 de junio de 2026
- 13:13 hrs
Archivo.
Diversos organismos han advertido que este año, este evento climático podría afectar a la economía del país, sobre todo en sectores como la agricultura, la pesca y la energía.
A pocos días de que comience oficialmente el invierno, la NASA advirtió sobre la posible llegada del "Niño Godzilla", llamado así porque podría traer intensas lluvias a la zona central de Chile, las cuales incluso podrían afectar a la economía del país.
Este fenómeno climático consiste en un aumento excepcional de la temperatura de las aguas del oceano Pacífico ecuatorial, especialmente en la zona cercana a Sudamérica, lo que se traduce en mayor evaporación y precipitaciones para el continente.
Sin embargo, el meteorólogo Alejandro Sepúlveda, explicó en Meganoticias que aún no es completamente seguro que el "Niño Godzilla" se manifieste con chubascos intensos en el país.
"Cuando se declare El Niño, no es automático que llueva en Chile (...) se irá fortaleciendo para pasar de un Niño débil a uno moderado, y se está estudiando si va a alcanzar a ser fuerte o muy fuerte", mencionó el especialista.
Además, Sepúlveda aseguró que este año El Niño alcanzaría su peak "en nuestra primavera, hacia el último semestre", detallando que este fenómeno podría llegar entre septiembre y noviembre.