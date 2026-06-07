Qué es el ''Niño Godzilla'', el fenómeno que traería lluvias intensas en la zona central de Chile

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Diversos organismos han advertido que este año, este evento climático podría afectar a la economía del país, sobre todo en sectores como la agricultura, la pesca y la energía.

A pocos días de que comience oficialmente el invierno, la NASA advirtió sobre la posible llegada del "Niño Godzilla", llamado así porque podría traer intensas lluvias a la zona central de Chile, las cuales incluso podrían afectar a la economía del país. Este fenómeno climático consiste en un aumento excepcional de la temperatura de las aguas del oceano Pacífico ecuatorial, especialmente en la zona cercana a Sudamérica, lo que se traduce en mayor evaporación y precipitaciones para el continente.