Tras anuncio de nuevo prefijo 702 para llamadas estatales: qué pasa con los números 600 y 809
- Domingo 7 de junio de 2026
- 12:09 hrs
Captura.
La iniciativa busca dar mayor certeza a las personas al momento de esperar llamadas públicas sobre temas como salud, apoyo social, seguridad, educación, entre otras.
Esta semana la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anunció que actualizará la normativa de prefijos telefónicos, con la finalidad de mejorar la seguridad y transparencia en las llamadas.
En este sentido, el organismo dio a conocer el nuevo número 702, que será utilizado exclusivamente para llamadas estatales, como por ejemplo, la confirmación de un procedimiento médico en un hospital o trámites públicos.
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, detalló que estos avances "sin duda brindarán mayor certeza a las personas para responder atenciones tan importantes como las relacionadas a salud, apoyo social, seguridad y educación".
De esta forma, a partir del año 2027, el prefijo 702 comenzará a funcionar junto a los 600 y 809, que ya operan desde mediados del año pasado y que cumplirán las siguientes funciones:
- Números que empiezan en 600: Son exclusivos para llamadas masivas solicitadas, con fines informativos o de soporte, dirigidas a usuarios que contrataron un servicio, prohibiendo su uso para ofrecer promociones adicionales.
- Números que empiezan en 809: Son llamadas comerciales no solicitadas, también conocidas como spam o publicidad. Esto permite decidir con anticipación si se desea contestar o no.
Es importante señalar que las llamadas de cobranzas extrajudiciales no se rigen por estos prefijos, por lo que podrán seguir realizándose a través de teléfonos particulares, siempre y cuando cumplan el marco normativo fiscalizado por Subtel y el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).