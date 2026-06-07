Tras anuncio de nuevo prefijo 702 para llamadas estatales: qué pasa con los números 600 y 809

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La iniciativa busca dar mayor certeza a las personas al momento de esperar llamadas públicas sobre temas como salud, apoyo social, seguridad, educación, entre otras.

Esta semana la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anunció que actualizará la normativa de prefijos telefónicos, con la finalidad de mejorar la seguridad y transparencia en las llamadas. En este sentido, el organismo dio a conocer el nuevo número 702, que será utilizado exclusivamente para llamadas estatales, como por ejemplo, la confirmación de un procedimiento médico en un hospital o trámites públicos.