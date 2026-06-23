Nueva condonación del SII: cómo pagar deudas con rebaja de multas

Desde el 18 de junio, los contribuyentes morosos pueden acceder a descuentos automáticos de hasta 75% en intereses y multas ante el SII y la Tesorería General de la República.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) pusieron en marcha una nueva política de condonación para contribuyentes morosos en Chile. La medida, vigente desde el pasado 18 de junio, busca entregar condiciones más flexibles para quienes registran deudas tributarias impagas y desean ponerse al día de forma menos onerosa.

¿Cómo funciona la rebaja de deudas tributarias?

La iniciativa, amparada en el artículo 207 del Código Tributario, fija nuevos criterios conjuntos entre ambas instituciones recaudadoras.

El beneficio aplica directamente sobre el incremento de los intereses —específicamente sobre el 3,5% que establece la ley— y sobre las multas asociadas a la morosidad.

La antigüedad del giro es el factor clave para determinar el descuento. Esta se cuenta desde el mes calendario de emisión hasta el último día del tramo correspondiente. En el caso particular de las contribuciones (Impuesto Territorial), el reloj parte al mes siguiente del vencimiento de la cuota.

Tramos de descuento según antigüedad

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial, la tabla de condonación de intereses y multas quedó estructurada de la siguiente manera:

1 a 3 meses de retraso: 75% de rebaja en interés y 70% en multas.

4 a 12 meses de retraso: 55% de rebaja en interés y 50% en multas.

13 a 18 meses de retraso: 30% de rebaja en interés y 30% en multas.

19 a 24 meses de retraso: 15% de rebaja en interés y 20% en multas.

Más de 24 meses: 0% de condonación.

Beneficio adicional por saldar el total

La normativa contempla un premio para quienes liquiden por completo su morosidad. Si el contribuyente paga la totalidad de su deuda tributaria, recibirá un 5% adicional de condonación en el interés.

Para validar este bono, la deuda saldada debe corresponder a más de un giro y no superar los 24 meses de antigüedad. Este trámite específico debe realizarse exclusivamente ante la TGR.

¿Dónde realizar el trámite?

Para la mayoría de los usuarios, el acceso a la condonación es automático. Solo deben ingresar a pagar a través de los portales oficiales sii.cl o tgr.cl, siempre que no estén bajo alguna restricción legal.

Si un contribuyente necesita acceder a tasas mayores por situaciones excepcionales, debe solicitarlo directamente a la Tesorería.

Por último, las deudas por multas sin base de impuestos, o recargos por causas que no sean culpa del contribuyente, deben tramitarse en el SII de forma online, o presencialmente mediante el Formulario 2667.