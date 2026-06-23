Calefacción a gas o eléctrica: estudio revela cuál es más barata

Un informe del Dictuc comparó tarifas en seis ciudades del país. En Santiago, usar gas natural puede ser hasta un 45% más económico que la energía eléctrica.

En pleno invierno, un reciente estudio de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Dictuc) reveló que utilizar gas natural para calefaccionar el hogar cuesta menos que usar electricidad en seis de las principales urbes de Chile. El análisis comparó las tarifas vigentes a mayo de 2026.

Diferencia de precios: gas natural frente a la luz

El informe, encargado por la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN), fue categórico: para una misma cantidad de energía consumida, el gas natural es hoy más económico que la electricidad en todas las zonas geográficas evaluadas.

En Santiago, la brecha en el costo llega a un 45%. En la capital, el kilowatt-hora (kWh) eléctrico promedia $227 frente a los $126 del equivalente en gas natural.

En Viña del Mar, en tanto, la diferencia supera el 40%, registrando $283 en electricidad versus $166 a gas. El escenario se repite en Rancagua, Talca, Osorno y Puerto Montt, donde el valor de la luz se mantiene por sobre los $239 por kWh.

El costo total: más allá de la boleta mensual

El análisis del Dictuc advierte que los usuarios deben evaluar el gasto proyectado a un horizonte de seis años. Esta medición indexa el valor del equipo, instalación, mantención y el consumo real.

Bajo este parámetro, una estufa a gas natural resulta un 40% más económica en consumo energético que un termoventilador eléctrico en todas las comunas del estudio.

Asimismo, aunque un aire acondicionado gasta menos al mes que una caldera a gas, al sumar el precio de compra y los servicios técnicos obligatorios, la caldera termina siendo más barata a largo plazo.

"A la hora de hacer el cálculo total, no se puede dejar de lado el valor de los equipos o las mantenciones que se deben hacer periódicamente", explicó Fabián Hormazábal, consultor asociado del Dictuc y autor del estudio.

Alzas eléctricas y el factor "bolsa de gas"

El estudio destaca además el impacto de la "bolsa de gas", una tarifa preferente para hogares que superan los 60 m³ mensuales de consumo, de gran utilidad ante las bajas temperaturas del sur.

Con esta modalidad, calefaccionar con gas natural puede llegar a ser entre un 60% y un 70% más barato que con electricidad en puntos como Santiago y Viña del Mar.

Esta ventaja del gas natural se da en medio de las consecutivas alzas en las tarifas eléctricas residenciales, originadas tras el fin del mecanismo de estabilización (PEC) en 2024. Pese a una leve corrección a la baja este 2026, los precios siguen elevados.

"Si bien los sistemas eléctricos como el aire acondicionado son más eficientes en términos energéticos, las sucesivas alzas de los últimos años modificaron la ecuación, mejorando la competitividad del gas natural", concluyó Hormazábal.