La iniciativa pretende destacar el patrimonio natural, cultural y geológico del Alto Maule, impulsando el turismo sostenible y el desarrollo de las comunidades del territorio.

El proyecto Geoparque Pillanmapu dio un importante paso en su camino hacia el reconocimiento internacional, luego de recibir la visita de una misión de la UNESCO, que recorrerá distintos sectores del Alto Maule para evaluar los antecedentes de la candidatura.

La inspección forma parte del proceso que busca convertir a este territorio en un Geoparque Mundial de la UNESCO, distinción que reconoce espacios con un valioso patrimonio geológico, natural y cultural, promoviendo además su conservación y desarrollo sostenible.

Misión internacional recorrerá el Alto Maule

Durante su estadía, los evaluadores internacionales conocerán diversos puntos de interés del territorio para verificar las características que respaldan la postulación de Pillanmapu.

La visita permitirá constatar el trabajo realizado por instituciones, municipios y comunidades locales para proteger y difundir el patrimonio de esta zona cordillerana de la región del Maule.