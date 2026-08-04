La ayuda forma parte del plan de respuesta ante la emergencia provocada por las intensas lluvias y permitirá atender las necesidades más urgentes de los hogares afectados.

Un total de 704 familias de la región del Maule serán beneficiadas con el Bono de Recuperación, ayuda económica destinada a apoyar a los hogares que resultaron afectados por el reciente sistema frontal que impactó la zona.

El beneficio busca entregar un respaldo a las familias damnificadas para enfrentar las necesidades más urgentes derivadas de las intensas lluvias y los daños ocasionados por la emergencia.

Apoyo para las familias afectadas

La entrega del Bono de Recuperación forma parte del despliegue de ayuda implementado tras el sistema frontal que afectó a distintas comunas del Maule.

Con esta medida, las autoridades buscan apoyar la recuperación de los hogares que sufrieron daños producto de las precipitaciones, permitiendo que puedan atender requerimientos básicos mientras avanzan las labores de recuperación.