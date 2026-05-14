Minsal confirma recorte presupuestario: Cuánto dinero perderán los hospitales públicos en Chile

La cartera aseguró que el ajuste promedio en los recintos hospitalarios será de un 1,1%, mientras que en la Atención Primaria de Salud (APS) alcanzará el 0,5%. El Gobierno defiende la medida apelando a la "eficiencia" y descarta afectación a pacientes.

En medio de una ola de críticas por el financiamiento del sistema público, el Ministerio de Salud (Minsal) entregó detalles sobre el reajuste presupuestario que aplicará al sector. A través de un comunicado oficial, la cartera confirmó que el recorte general será de un 2,5%, aunque enfatizó que la medida fue diseñada para no comprometer la atención directa de los usuarios ni la continuidad de las prestaciones.

Impacto por hospital: Millonarias cifras en la RM y regiones

El Minsal salió al paso de los cuestionamientos argumentando que, si bien las cifras nominales pueden parecer elevadas, el impacto porcentual en la operación de los recintos es acotado. Según el reporte, el ajuste promedio en los recursos operacionales de los hospitales será del 1,1%.

Para graficar la situación, el ministerio detalló los montos que dejarán de percibir algunos de los centros asistenciales más grandes del país:

Hospital Sótero del Río: Recorte de $3.182 millones (1,1% de su presupuesto operacional).

Hospital del Salvador: Ajuste de $2.757 millones (equivalente al 1,4%).

Hospital Regional de Antofagasta: Reducción de $2.049 millones (equivalente al 1,2%).

Atención Primaria y APS Universal

Respecto a la Atención Primaria de Salud (APS), que agrupa a consultorios y CESFAM, el ajuste final será menor, situándose en un 0,5%.

Desde el Minsal aseguraron que esta decisión permite mantener "intacta" la entrega de medicamentos, la estrategia de APS Universal y el fortalecimiento general de la red pública, áreas consideradas críticas para la cobertura sanitaria nacional.

Los argumentos del Gobierno: Eficiencia y optimización

La autoridad sanitaria explicó que este movimiento financiero no busca mermar la calidad de la salud, sino que obedece a una estrategia de ordenamiento de fondos públicos.

"Estos ajustes tienen como objetivo mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas", concluyó el comunicado del Minsal.

Pese a estas explicaciones, gremios de la salud y parlamentarios han manifestado su preocupación por el impacto que estos miles de millones de pesos menos podrían tener en las listas de espera y la adquisición de insumos críticos durante el resto del año presupuestario.