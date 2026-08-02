Más de 180 mil clientes sin suministro eléctrico en el país: Maule es la región más afectada
- Domingo 2 de agosto de 2026
- 15:50 hrs
Según la información de la SEC, el Maule se posiciona en el primer lugar nacional con 48.481 clientes sin energía eléctrica.
Un intenso sistema frontal acompañado de fuertes precipitaciones y ráfagas de viento continúa afectando a la zona centro-sur del país, provocando masivos cortes de luz. De acuerdo a los datos oficiales entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 180 mil clientes se encuentran actualmente sin suministro eléctrico a nivel nacional.
La Región del Maule encabeza las cifras de afectación en el país, concentrando la mayor cantidad de hogares a oscuras tras el paso del evento meteorológico.
El panorama en la Región del Maule y las zonas más golpeadas
Según la información de la SEC, el Maule se posiciona en el primer lugar nacional con 48.481 clientes sin energía eléctrica. Dentro de la región, las comunas que registran la mayor cantidad de casos y fallas en el servicio son:
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Teno
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Pelarco
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San Clemente
Situación en el resto de las regiones afectadas
El impacto del viento y las lluvias en la infraestructura eléctrica se extiende por varias regiones del territorio nacional:
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Región de O’Higgins: Se ubica en el segundo lugar con más de 40.000 clientes sin luz. Las comunas más golpeadas son Coltauco (4.156), Quinta de Tilcoco (3.708) y San Vicente (3.630).
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Región de La Araucanía: Ocupa la tercera posición con 36.199 clientes sin suministro. Las cifras son lideradas por Villarrica (7.328), Cunco (5.535) y Curacautín (3.109).
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Otras regiones afectadas: El reporte de la SEC confirma también interrupciones del servicio en la Región de Ñuble (18.759 clientes), la Región de Los Lagos (13.632 clientes) y la Región del Bío Bío (13.082 clientes).
Las cuadrillas de emergencia de las distintas empresas distribuidoras de energía se despliegan en las zonas afectadas para lograr la pronta reposición del servicio, en la medida que las condiciones del clima lo permitan.