Más de 180 mil clientes sin suministro eléctrico en el país: Maule es la región más afectada

Según la información de la SEC, el Maule se posiciona en el primer lugar nacional con 48.481 clientes sin energía eléctrica.

Un intenso sistema frontal acompañado de fuertes precipitaciones y ráfagas de viento continúa afectando a la zona centro-sur del país, provocando masivos cortes de luz. De acuerdo a los datos oficiales entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 180 mil clientes se encuentran actualmente sin suministro eléctrico a nivel nacional. La Región del Maule encabeza las cifras de afectación en el país, concentrando la mayor cantidad de hogares a oscuras tras el paso del evento meteorológico.