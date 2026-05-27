‘Le disparó con una escopeta’: Exigen cadena perpetua por brutal femicidio en Teno

La víctima había conseguido una orden de alejamiento contra su agresor apenas días antes de ser asesinada.

Unas 50 personas, entre familiares y cercanos a Rosa Cubillos Cabello (58), se manifestaron este martes a las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Curicó. El objetivo de la congregación fue claro: demandar presidio perpetuo para José Azócar Moreno, acusado del violento femicidio ocurrido el pasado 18 de noviembre de 2024 en el sector de El Escudo, en la comuna de Teno.

El juicio contra el imputado comenzó durante la jornada de ayer, manteniendo a la comunidad expectante ante una resolución que debería definirse en las próximas horas.

Detalles del brutal ataque armado

El crimen generó gran conmoción a nivel nacional debido al nivel de violencia ejercido en la zona rural de la Región del Maule. De acuerdo con los antecedentes del caso, el agresor atacó a la víctima con un arma de fuego de grueso calibre.

Carolina Bravo, amiga de la mujer asesinada y quien actuó como vocera durante la manifestación, relató la crudeza de los hechos al medio local Diario La Prensa: “Le disparó con una escopeta de muy cerca y después se intentó suicidar, pero falló en su intento”.

Denuncias previas y orden de alejamiento incumplida

El trágico final de Rosa Cubillos, quien era madre de dos hijos mayores, devela un historial de problemas de convivencia que escalaron rápidamente hacia la violencia extrema.

Según reveló su círculo íntimo, la víctima había buscado ayuda en la justicia escasos días antes de perder la vida. “En el último tiempo sí (tenían problemas). De hecho, el fin de semana anterior de este asesinato, ella lo había demandado y a él le habían puesto orden de alejamiento y ahí sucedió lo que nunca debió haber sucedido”, lamentó Bravo.

Exigen la pena máxima en el tribunal

Con dolor e indignación, el grupo que llegó hasta el recinto judicial en Curicó busca que se aplique la condena más severa que contempla la legislación penal chilena para este tipo de delitos.

“Estamos pidiendo justicia y cadena perpetua por la manera que la asesinó, lo cual fue de una manera muy brutal”, enfatizó la vocera de la familia, a la espera de que los magistrados entreguen un veredicto definitivo que brinde un cierre legal a este dramático caso de violencia de género.